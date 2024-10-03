"Одразу зрозумілі пріоритети": Зеленський вказав на важливість першого візиту Рютте як Генсека НАТО в Україну

Президент України Володимир Зеленський оцінив важливість першого візиту Марка Рютте як керівника НАТО в Україну, вказавши, що "одразу зрозумілі й пріоритети", пише УНН.

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"Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка", - написав Зеленський у Telegram.

Президент підкреслив: "Звичайно, ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі". "Також обговорили сьогодні План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами", - зазначив Глава держави.

"Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні", - наголосив Зеленський.

Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО - Зеленський