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"Одразу зрозумілі пріоритети": Зеленський вказав на важливість першого візиту Рютте як Генсека НАТО в Україну

"Одразу зрозумілі пріоритети": Зеленський вказав на важливість першого візиту Рютте як Генсека НАТО в Україну

Київ • УНН

 • 11512 перегляди

Президент України підкреслив важливість візиту Марка Рютте в Україну як нового керівника НАТО. Обговорено членство України в Альянсі, План перемоги та потреби в ППО перед зимою.

Президент України Володимир Зеленський оцінив важливість першого візиту Марка Рютте як керівника НАТО в Україну, вказавши, що "одразу зрозумілі й пріоритети", пише УНН.

Деталі

"Перший візит Марка Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка", - написав Зеленський у Telegram.

Президент підкреслив: "Звичайно, ключова наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі". "Також обговорили сьогодні План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами", - зазначив Глава держави.

"Зараз, перед зимою, важливо реалізувати всі досягнуті домовленості щодо ППО, зокрема те, про що говорилося на саміті НАТО у Вашингтоні", - наголосив Зеленський.

Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО - Зеленський 03.10.24, 14:30 • 14610 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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