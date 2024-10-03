Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сфокусована, щоб отримати запрошення в НАТО, але цього досягти складно. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили в НАТО. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати

Президент наголосив, що другим пріоритетом у відносинах з НАТО є зброя.

Передусім ППО, передусім наближення рішення, яке було ухвалене у Вашингтоні щодо відповідної кількості, відповідних систем Patriot і STAMP-T. Наближаємо цей час, щоб отримати все це, що було вирішено на саміті, а також щодо додаткових систем