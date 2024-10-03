Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО - Зеленский

ukenru
Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  14339 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  49335 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  118431 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  129300 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  130828 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  127219 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112574 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104989 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104102 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99668 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  103243 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  103267 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108497 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109161 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  85740 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  85740 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  75629 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109161 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  117575 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

2 октября 2024, 10:47  •  132743 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108497 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  89855 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  103955 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  115452 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  102672 просмотра
Актуальное
Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО - Зеленский

Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО - Зеленский

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:30  •  4529 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что Украина фокусируется на получении приглашения в НАТО, хотя это сложно. Вторым приоритетом в отношениях с Альянсом является получение оружия, особенно систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО, но этого достичь сложно. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вторым приоритетом в отношениях с НАТО является оружие.

Прежде всего ПВО, прежде всего приближение решения, которое было принято в Вашингтоне относительно соответствующего количества, соответствующих систем Patriot и STAMP-T. Приближаем это время, чтобы получить все это, что было решено на саммите, а также относительно дополнительных систем

 - добавил глава государства

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина