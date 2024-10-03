Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО, но этого достичь сложно. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

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Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что вторым приоритетом в отношениях с НАТО является оружие.

Прежде всего ПВО, прежде всего приближение решения, которое было принято в Вашингтоне относительно соответствующего количества, соответствующих систем Patriot и STAMP-T. Приближаем это время, чтобы получить все это, что было решено на саммите, а также относительно дополнительных систем - добавил глава государства

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.