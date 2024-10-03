Союзники поки не готові збивати російські ракети над Україною - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна працює з союзниками щодо збиття російських ракет над країною, але вони поки не готові.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює із союзниками щодо збиття російських ракет над країною, але вони поки що не готові. Про це Зеленський заявив на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
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"Що стосується, чи готові союзники збивати (російські ракети в небі над Україною - ред.), то працюємо з ними. Поки що вони не готові", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський заявляв, що збиття Польщею російських ракет над Україною є справедливим питанням, яке розглядається з технічної та юридичної точки зору, оскільки йдеться про безпеку Польщі та західних регіонів України з газовими сховищами.