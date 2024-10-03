Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
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"Что касается, готовы ли союзники сбивать (российские ракеты в небе над Украиной - ред.), то работаем с ними. Пока что они не готовы", - сказал Зеленский.
Напомним
Зеленский заявлял, что сбивание Польшей российских ракет над Украиной является справедливым вопросом, который рассматривается с технической и юридической точки зрения, поскольку речь идет о безопасности Польши и западных регионов Украины с газовыми хранилищами.