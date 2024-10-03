Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина работает с союзниками по сбиванию российских ракет над страной, но они пока не готовы. Об этом Зеленский заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

"Что касается, готовы ли союзники сбивать (российские ракеты в небе над Украиной - ред.), то работаем с ними. Пока что они не готовы", - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский заявлял, что сбивание Польшей российских ракет над Украиной является справедливым вопросом, который рассматривается с технической и юридической точки зрения, поскольку речь идет о безопасности Польши и западных регионов Украины с газовыми хранилищами.