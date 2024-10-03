"Сразу понятны приоритеты": Зеленский указал на важность первого визита Рютте как Генсека НАТО в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский оценил важность первого визита Марка Рютте как руководителя НАТО в Украину, указав, что "сразу понятны и приоритеты", пишет УНН.

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"Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО происходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где именно сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И также это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка", - написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул: "Конечно, ключевая наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе". "Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, имеющиеся потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями", - отметил Глава государства.

"Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности то, о чем говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Зеленский.

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