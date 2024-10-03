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"Сразу понятны приоритеты": Зеленский указал на важность первого визита Рютте как Генсека НАТО в Украину

"Сразу понятны приоритеты": Зеленский указал на важность первого визита Рютте как Генсека НАТО в Украину

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 12:34  •  4689 просмотра

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Президент Украины подчеркнул важность визита Марка Рютте в Украину как нового руководителя НАТО. Обсуждались членство Украины в Альянсе, План победы и потребности в ПВО перед зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил важность первого визита Марка Рютте как руководителя НАТО в Украину, указав, что "сразу понятны и приоритеты", пишет УНН.

Детали

"Первый визит Марка Рютте как руководителя НАТО происходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где именно сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И также это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка", - написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул: "Конечно, ключевая наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе". "Также обсудили сегодня План победы Украины, ситуацию на поле боя, имеющиеся потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями", - отметил Глава государства.

"Сейчас, перед зимой, важно реализовать все достигнутые договоренности по ПВО, в частности то, о чем говорилось на саммите НАТО в Вашингтоне", - подчеркнул Зеленский.

Украина сфокусирована, чтобы получить приглашение в НАТО - Зеленский3 октября 2024, 11:30 • 8835 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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