Новий Генсек НАТО Рютте прибув з раптовим візитом до Києва
Київ • УНН
Марк Рютте прибув до Києва на третій день свого перебування на посаді генсека НАТО. Він уже робить заяви для преси разом із президентом України Володимиром Зеленським.
Новий Генсек НАТО Марк Рютте прибув з раптовим візитом до Києва на третій день свого перебування на посаді, оголошено заяви для преси разом із Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба НАТО, пише УНН.
Деталі
"Генеральний секретар НАТО відвідує Київ", - ідеться у повідомленні на сайті НАТО.
Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю01.10.24, 13:32 • 14657 переглядiв