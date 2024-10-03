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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 116714 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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Новий Генсек НАТО Рютте прибув з раптовим візитом до Києва

Новий Генсек НАТО Рютте прибув з раптовим візитом до Києва

Київ • УНН

 • 12606 перегляди

Марк Рютте прибув до Києва на третій день свого перебування на посаді генсека НАТО. Він уже робить заяви для преси разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Новий Генсек НАТО Марк Рютте прибув з раптовим візитом до Києва на третій день свого перебування на посаді, оголошено заяви для преси разом із Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє пресслужба НАТО, пише УНН.

Деталі

"Генеральний секретар НАТО відвідує Київ", - ідеться у повідомленні на сайті НАТО.

Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю01.10.24, 13:32 • 14657 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
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