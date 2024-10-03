Новый Генсек НАТО Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев
Киев • УНН
Марк Рютте прибыл в Киев на третий день своего пребывания на посту генсека НАТО. Он уже делает заявления для прессы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Новый Генсек НАТО Марк Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев на третий день своего пребывания в должности, оглашены заявления для прессы вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба НАТО, пишет УНН.
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"Генеральный секретарь НАТО посещает Киев", - говорится в сообщении на сайте НАТО.
Зеленский поздравил Рютте с должностью Генсека НАТО: надеется на продуктивное сотрудничество1 октября 2024, 10:32 • 13777 просмотров