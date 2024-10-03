Новый Генсек НАТО Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев

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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112572 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104989 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

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Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104102 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

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Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99668 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

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1 октября 2024, 18:01  •  102669 просмотра
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Новый Генсек НАТО Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев

Новый Генсек НАТО Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:58  •  6374 просмотра

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Марк Рютте прибыл в Киев на третий день своего пребывания на посту генсека НАТО. Он уже делает заявления для прессы вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Новый Генсек НАТО Марк Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев на третий день своего пребывания в должности, оглашены заявления для прессы вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба НАТО, пишет УНН.

Детали

"Генеральный секретарь НАТО посещает Киев", - говорится в сообщении на сайте НАТО.

Зеленский поздравил Рютте с должностью Генсека НАТО: надеется на продуктивное сотрудничество1 октября 2024, 10:32 • 13777 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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