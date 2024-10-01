Зеленский поздравил Рютте с должностью Генсека НАТО: надеется на продуктивное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский поздравил нового Генсека НАТО Марка Рютте со вступлением в должность. Глава украинского государства заявил, что надеется на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и партнерства с НАТО на пути Украины к получению полноправного членства в альянсе. Об этом Зеленский написал в соцсети X, передает УНН.

Поздравляю Марка Рютте со вступлением в должность Генерального секретаря НАТО. Я желаю ему успехов на этой новой должности и надеюсь на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и нашего партнерства с Альянсом на пути Украины к обретению полноправного членства в НАТО - написал Зеленский.

Он указал, что только вместе, Украина и ее союзники, смогут по-настоящему гарантировать мирную, стабильную и безопасную Европу.

Также Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на протяжении всего его пребывания на посту Генерального секретаря НАТО.

"Курс Украины на членство в НАТО является необратимым, и мы остаемся преданными этой цели", - добавил Президент.

Новый Генсек НАТО заявил, что Украина занимает первое место в списке приоритетов