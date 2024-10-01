Зеленский поздравил Рютте с должностью Генсека НАТО: надеется на продуктивное сотрудничество
Киев • УНН
Президент Украины поздравил Марка Рютте со вступлением в должность Генсека НАТО. Зеленский надеется на продуктивное сотрудничество для укрепления безопасности и партнерства на пути Украины к членству в Альянсе.
Президент Владимир Зеленский поздравил нового Генсека НАТО Марка Рютте со вступлением в должность. Глава украинского государства заявил, что надеется на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и партнерства с НАТО на пути Украины к получению полноправного членства в альянсе. Об этом Зеленский написал в соцсети X, передает УНН.
Поздравляю Марка Рютте со вступлением в должность Генерального секретаря НАТО. Я желаю ему успехов на этой новой должности и надеюсь на продуктивное сотрудничество для укрепления евроатлантической безопасности и нашего партнерства с Альянсом на пути Украины к обретению полноправного членства в НАТО
Он указал, что только вместе, Украина и ее союзники, смогут по-настоящему гарантировать мирную, стабильную и безопасную Европу.
Также Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины на протяжении всего его пребывания на посту Генерального секретаря НАТО.
"Курс Украины на членство в НАТО является необратимым, и мы остаемся преданными этой цели", - добавил Президент.
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