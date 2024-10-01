Новый Генсек НАТО заявил, что Украина занимает первое место в списке приоритетов

Новый Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина занимает первое место в списке приоритетов Альянса, передает корреспондент УНН.

Украина занимает первое место в списке (приоритетов - ред.), но нам также нужно сделать больше с точки зрения нашей коллективной обороны..., мы должны инвестировать больше, устранить пробелы в способности и попытаться достичь всех целей, поставленных НАТО. И в-третьих, мы должны сделать больше, чтобы убедиться, что мы действительно опираемся на Партнерство НАТО, которое было создано в течение многих лет, включая Дальний Восток, поэтому я считаю, что все они одинаково важны, но очевидно, что Украина очень много в наших мыслях - сказал Рютте.

Кроме того, Рютте заявил, что одним из приоритетов является усиление поддержки Украины и приближение ее к НАТО, потому что без сильной независимой Украины не может быть длительной безопасности в Европе.

Дополнение

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник вступил в должность главы НАТО. Ему поручено удерживать западный военный альянс вместе с войной в Украине в критический момент и приближением решающих президентских выборов в США.