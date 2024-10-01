Марк Рютте вступив на посаду генсека НАТО, замінивши Столтенберга

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок вступив на посаду очільника НАТО. Йому доручено утримувати західний військовий альянс разом із війною в Україні в критичний момент і наближенням вирішальних президентських виборів у США. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.

Марк Рютте замінив Єнса Столтенберга, який керував НАТО впродовж бурхливого десятиліття, ознаменованого передусім повномасштабним вторгненням росії в Україну 2022 року.

Чиновники і дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в альянсі - підтримку України, спонукання країн НАТО до збільшення видатків на оборону і участь США в забезпеченні європейської безпеки.

Рютте, який залишив пост прем'єр-міністра Нідерландів цього року після рекордних 14 років роботи на цій посаді - твердий прихильник України. Він також закликав європейців "перестати скиглити" з приводу колишнього президента США Трампа і зайнятися зміцненням оборони континенту.

Байден може просунути заявку України в НАТО до кінця президентства - Financial Times

Хоча західні лідери підкреслюють, що НАТО - це оборонний союз, москва вже давно представляє його як загрозу безпеці Росії.

За словами дипломатів і аналітиків, одним із головних завдань Рютте буде переконати членів НАТО виділити додаткові війська, зброю і витрати для повної реалізації нових оборонних планів.

Дипломати кажуть, що багаторічний досвід Рютте в управлінні коаліційними урядами робить його добре придатним для нової ролі.

Але, за їхніми словами, йому, можливо, доведеться стримувати схильність до різкої критики інших європейських країн, яка іноді проявляється, та наполягати на ощадливому ставленні до бюджету, що дратує східноєвропейців, які хочуть спільних запозичень Європейського Союзу для оборонних проєктів.

В НАТО готують масштабний план евакуації поранених військових на випадок війни з рф