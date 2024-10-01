Марк Рютте вступил в должность генсека НАТО, заменив Столтенберга

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник вступил в должность главы НАТО. Ему поручено удерживать западный военный альянс вместе с войной в Украине в критический момент и приближением решающих президентских выборов в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Марк Рютте заменил Йенса Столтенберга, который руководил НАТО в течение бурного десятилетия, ознаменованного прежде всего полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году.

Чиновники и дипломаты НАТО ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга в альянсе - поддержку Украины, побуждение стран НАТО к увеличению расходов на оборону и участие США в обеспечении европейской безопасности.

Рютте, который покинул пост премьер-министра Нидерландов в этом году после рекордных 14 лет работы на этом посту - твердый сторонник Украины. Он также призвал европейцев «перестать ныть» по поводу бывшего президента США Трампа и заняться укреплением обороны континента.

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Хотя западные лидеры подчеркивают, что НАТО - это оборонительный союз, москва уже давно представляет его как угрозу безопасности России.

По словам дипломатов и аналитиков, одной из главных задач Рютте будет убедить членов НАТО выделить дополнительные войска, оружие и расходы для полной реализации новых оборонных планов.

Дипломаты говорят, что многолетний опыт Рютте в управлении коалиционными правительствами делает его хорошо подходящим для новой роли.

Но, по их словам, ему, возможно, придется сдерживать склонность к резкой критике других европейских стран, которая иногда проявляется, и настаивать на бережливом отношении к бюджету, что раздражает восточноевропейцев, которые хотят совместных заимствований Европейского Союза для оборонных проектов.

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