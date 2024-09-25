В НАТО готовят масштабный план эвакуации раненых военных на случай войны с рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО рассматривает использование госпитальных поездов для эвакуации раненых в возможной войне с Россией. Это связано с потенциальной невозможностью воздушной эвакуации из-за российских средств ПВО и реактивных самолетов.

НАТО планирует координировать транспортировку большого количества раненых военнослужащих от линии фронта в случае войны с Россией. В НАТО рассматривают возможность эвакуации с помощью госпитальных поездов, поскольку эвакуация по воздуху может быть невозможной. Об этом заявил глава командования логистики НАТО Александр Соллфранк, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

НАТО планирует координировать транспортировку большого количества раненых военнослужащих от линии фронта в случае войны с Россией, возможно, с помощью госпитальных поездов, поскольку воздушная эвакуация может быть невозможной. Будущий сценарий медицинской эвакуации будет отличаться от опыта союзников в Афганистане и Ираке

- заявил Соллфранк.

Он добавил, что в конфликте с Россией западные военные, скорее всего, столкнутся с гораздо большей зоной боевых действий, большим количеством раненых военнослужащих и по крайней мере временным отсутствием преимущества в воздухе вблизи линии фронта.

Также он отметил, что российские средства ПВО и реактивные самолеты угрожали бы полетам медицинской эвакуации так, как не могли повстанцы в Афганистане или Ираке, что, вероятно, создало бы потребность в госпитальных поездах, которые могли бы транспортировать больше пострадавших одновременно, чем самолеты.

Сначала нужно достичь преимущества в воздухе. Чтобы достичь успеха по всей длине и глубине линии фронта, понадобится время. Из соображений планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого количества раненых в медицинские учреждения, включая поезда, но потенциально также автобусы

 - добавил Соллфранк.

Напомним,

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что россия сможет напасть на одну из стран НАТО через пять лет.

Павел Башинский

Павел Башинский

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