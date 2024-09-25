В НАТО готують масштабний план евакуації поранених військових на випадок війни з рф
Київ • УНН
НАТО розглядає використання госпітальних потягів для евакуації поранених у можливій війні з Росією. Це пов'язано з потенційною неможливістю повітряної евакуації через російські засоби ППО та реактивні літаки.
НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту у разі війни з росією. В НАТО розглядають можливість евакуації за допомогою госпітальних потягів, оскільки евакуація повітрям може бути неможливою. Про це заявив голова командування логістики НАТО Александр Соллфранк, пише Reuters, передає УНН.
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НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених військовослужбовців від лінії фронту у разі війни з росією, можливо, за допомогою госпітальних потягів, оскільки повітряна евакуація може бути неможливою. Майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку
Він додав, що у конфлікті з росією західні військові, швидше за все, зіткнуться з набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і принаймні тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.
Також він зазначив, що російські засоби ППО та реактивні літаки загрожували б польотам медичної евакуації так, як не могли повстанці в Афганістані чи Іраку, що, ймовірно, створило б потребу в госпітальних потягах, які могли б транспортувати більше постраждалих одночасно, ніж літаки.
Спочатку потрібно досягти переваги в повітрі. Щоб досягти успіху по всій довжині та глибині лінії фронту, знадобиться час. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси
Нагадаємо
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус раніше заявляв, що росія зможе напасти на одну з країн НАТО через п'ять років.