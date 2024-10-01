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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 07:30  •  9006 просмотра

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Financial Times сообщает о возможном продвижении Байденом заявки Украины в НАТО до января. Зеленский не получил разрешения на дальние удары по россии и прогресса по вступлению в НАТО во время визита в США.

Джо Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока на посту президента США, пишет Financial Times. 12 октября Байден проведет заседание глав государств, входящих в контактную группу по Украине, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, украинский лидер Владимир Зеленский оставил Вашингтон с пустыми руками по двум главным вопросам: разрешение США на использование западного оружия для нанесения дальних ударов по российской территории; и прогресс в стремлении Украины вступить в НАТО.  Отмечается, что администрация Байдена противилась обоим вариантам, опасаясь, что это может подтолкнуть москву к эскалации. 

Американские чиновники, как пишет FT, не были впечатлены "планом победы" Зеленского, который включает в себя просьбы о предоставлении огромного количества западного оружия.   Помогавший в подготовке документа  советник говорит, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как вновь заявить о своем настоянии на членстве в НАТО -  все остальное было бы воспринято как отступление в вопросе о западных гарантиях безопасности. 

США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган25 сентября 2024, 13:39 • 38484 просмотра

"Земля" за членство (в Нато -ред.) - единственная реальная стратегия, и все это знают", - говорит один высокопоставленный западный чиновник. "Никто не говорит об этом вслух... но это единственная стратегия на столе".

 Некоторые считают, что моделью для Украины может быть пример членства Западной Германии в Альянсе, которое продолжалось более трех десятилетий до падения Берлинской стены и воссоединения с Востоком.   Но даже это потребует масштабного развертывания сил США и их партнеров. От чего, скорее всего, откажется любая американская администрация, демократическая или республиканская, учитывая, что Вашингтон сосредоточен на угрозе со стороны Китая.

"Я не думаю, что россия согласится на наше участие в НАТО", - говорит высокопоставленный украинский чиновник.

Все, что не дотягивает до полноправного членства, вряд ли будет достаточным, чтобы остановить военную агрессию кремля". "Даже если мы получим приглашение от НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение", - добавляет высокопоставленный украинский чиновник.

В своей последней поездке в Европу перед уходом с поста президента Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября.

Западный чиновник, осведомленный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, сказал, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как он покинет свой пост в январе.

- пишет Financial Times

Покидая США в эти выходные, Зеленский сказал, что октябрь станет "временем принятия решений". Украинский лидер снова будет просить разрешения наносить удары по целям на территории россии западными боеприпасами, понимая, что это один из немногих вариантов прекращения боевых действий.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, "речь идет об ограничении возможностей россии" и усилении давления, чтобы заставить ее начать переговоры. "Это реальный шанс, если мы думаем о разрешении этой войны".

Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы24 сентября 2024, 09:36 • 14488 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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