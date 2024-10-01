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Байден може просунути заявку України в НАТО до кінця президентства - Financial Times

Байден може просунути заявку України в НАТО до кінця президентства - Financial Times

Київ • УНН

 • 58576 перегляди

Financial Times повідомляє про можливе просування Байденом заявки України в НАТО до січня. Зеленський не отримав дозволу на дальні удари по Росії та прогресу щодо вступу до НАТО під час візиту до США.

Джо Байден може просунути заявку України на вступ до НАТО до кінця свого терміну на посаді президента США, пише Financial Times. 12 жовтня Байден проведе засідання глав держав, що входять до контактної групи щодо України, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, український лідер Володимир Зеленський залишив Вашингтон із порожніми руками з двох головних питань: дозвіл США на використання західної зброї для нанесення дальніх ударів російською територією; і прогрес у прагненні України вступити в НАТО.  Зазначається, що адміністрація Байдена опиралася обом варіантам, побоюючись, що це може підштовхнути москву до ескалації. 

Американські чиновники, як пише FT, не були вражені "планом перемоги" Зеленського, який включає в себе прохання про надання величезної кількості західної зброї.  Радник, який допомагав у підготовці документа, каже, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як знову заявити про своє наполягання на членстві в НАТО -  все інше було б сприйнято як відступ у питанні про західні гарантії безпеки. 

США та інші члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі - Ердоган25.09.2024, 16:39 • 39099 переглядiв

"Земля" за членство (в НАТО -ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають", - каже один високопоставлений західний чиновник. "Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі".

 Дехто вважає, що моделлю для України може бути приклад членства Західної Німеччини в Альянсі, що тривало понад три десятиліття до падіння Берлінського муру і возз'єднання зі Сходом.   Але навіть це потребуватиме масштабного розгортання сил США та їхніх партнерів. Від чого, найімовірніше, відмовиться будь-яка американська адміністрація, демократична чи республіканська, враховуючи, що Вашингтон зосереджений на загрозі з боку Китаю.

"Я не думаю, що росія погодиться на нашу участь у НАТО", - каже високопоставлений український чиновник.

Усе, що не дотягує до повноправного членства, навряд чи буде достатнім, щоб зупинити військову агресію кремля". "Навіть якщо ми отримаємо запрошення від НАТО, це нічого не означатиме. Це політичне рішення", - додає високопоставлений український чиновник.

У своїй останній поїздці до Європи перед тим, як піти з посади президента, Байден головуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня.

Західний чиновник, обізнаний про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до того, як він залишить свою посаду в січні.

- пише Financial Times

Залишаючи США цими вихідними, Зеленський сказав, що жовтень стане "часом ухвалення рішень". Український лідер знову проситиме дозволу наносити удари по цілях на території Росії західними боєприпасами, розуміючи, що це один із небагатьох варіантів припинення бойових дій.

За словами високопоставленого українського чиновника, "йдеться про обмеження можливостей росії" і посилення тиску, щоб змусити її почати переговори. "Це реальний шанс, якщо ми думаємо про вирішення цієї війни".

Єрмак: запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги24.09.2024, 12:36 • 14772 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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