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США та інші члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі - Ердоган

США та інші члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі - Ердоган

Київ • УНН

 • 39099 перегляди

Президент Туреччини заявив, що США та інші країни НАТО не бажають бачити Україну членом Альянсу. Ердоган наголосив, що питання членства України не можна вирішувати поспіхом.

Наразі ні США, ні інші країни-члени НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю для NBC News, передає УНН.

Деталі

Ердоган пояснив, що Анкара має враховувати позицію союзників при ухваленні власного рішення щодо запрошення України до НАТО.  

Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Ердоган сказав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

За його словами, у питані членства України в НАТО - не можна поспішати. 

Це не ті питання, які потрібно ухвалювати поспіхом. І коли ми приймаємо наші рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і відповідно ухвалюємо остаточне рішення

- наголосив турецький президент. 

Він підкреслив, що Туреччина буде "стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалимо остаточне рішення". 

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, який Зеленський презентує у США. 

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський22.09.24, 20:40 • 35394 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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