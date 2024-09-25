США та інші члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі - Ердоган
Київ • УНН
Президент Туреччини заявив, що США та інші країни НАТО не бажають бачити Україну членом Альянсу. Ердоган наголосив, що питання членства України не можна вирішувати поспіхом.
Наразі ні США, ні інші країни-члени НАТО не хочуть бачити Україну членом Альянсу. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю для NBC News, передає УНН.
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Ердоган пояснив, що Анкара має враховувати позицію союзників при ухваленні власного рішення щодо запрошення України до НАТО.
Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, Ердоган сказав, що США та інші члени Альянсу "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".
За його словами, у питані членства України в НАТО - не можна поспішати.
Це не ті питання, які потрібно ухвалювати поспіхом. І коли ми приймаємо наші рішення, ми завжди беремо до уваги позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і відповідно ухвалюємо остаточне рішення
Він підкреслив, що Туреччина буде "стежити за розвитком подій, за дискусіями і відповідно до цього ухвалимо остаточне рішення".
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