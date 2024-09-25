США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган
Киев • УНН
Президент Турции заявил, что США и другие страны НАТО не желают видеть Украину членом Альянса. Эрдоган подчеркнул, что вопрос членства Украины нельзя решать в спешке.
Сейчас ни США, ни другие страны-члены НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для NBC News, передает УНН.
Детали
Эрдоган объяснил, что Анкара должна учитывать позицию союзников при принятии собственного решения о приглашении Украины в НАТО.
Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса «не хотят, чтобы Украина была государством-членом».
По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО - нельзя спешить.
Это не те вопросы, которые нужно принимать в спешке. И когда мы принимаем наши решения, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и соответственно принимаем окончательное решение
Он подчеркнул, что Турция будет «следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение».
Напомним,
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