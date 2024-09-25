США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган

Сейчас ни США, ни другие страны-члены НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для NBC News, передает УНН.

Детали

Эрдоган объяснил, что Анкара должна учитывать позицию союзников при принятии собственного решения о приглашении Украины в НАТО.

Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса «не хотят, чтобы Украина была государством-членом».

По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО - нельзя спешить.

Это не те вопросы, которые нужно принимать в спешке. И когда мы принимаем наши решения, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и соответственно принимаем окончательное решение - подчеркнул турецкий президент.

Он подчеркнул, что Турция будет «следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение».

Напомним,

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, который Зеленский представит в США.

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский