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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган

США и другие члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе - Эрдоган

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 13:39  •  7161 просмотра

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Президент Турции заявил, что США и другие страны НАТО не желают видеть Украину членом Альянса. Эрдоган подчеркнул, что вопрос членства Украины нельзя решать в спешке.

Сейчас ни США, ни другие страны-члены НАТО не хотят видеть Украину членом Альянса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью для NBC News, передает УНН.

Детали

Эрдоган объяснил, что Анкара должна учитывать позицию союзников при принятии собственного решения о приглашении Украины в НАТО.  

Выступая в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Эрдоган сказал, что США и другие члены Альянса «не хотят, чтобы Украина была государством-членом».

По его словам, в вопросе членства Украины в НАТО - нельзя спешить. 

Это не те вопросы, которые нужно принимать в спешке. И когда мы принимаем наши решения, мы всегда принимаем во внимание позицию других стран-членов НАТО, мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и соответственно принимаем окончательное решение

- подчеркнул турецкий президент. 

Он подчеркнул, что Турция будет «следить за развитием событий, за дискуссиями и в соответствии с этим примем окончательное решение». 

Напомним,

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, который Зеленский представит в США. 

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34741 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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