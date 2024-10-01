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Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів

Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів

Київ • УНН

 • 13754 перегляди

Марк Рютте, новий генсек НАТО, заявив, що Україна є першим пріоритетом Альянсу. Він наголосив на важливості посилення підтримки України та її наближення до НАТО для забезпечення безпеки в Європі.

Новий Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів Альянсу, передає кореспондент УНН.

Україна займає перше місце в списку (пріоритетів – ред.), але нам також потрібно зробити більше з точки зору нашої колективної оборони…, ми повинні інвестувати більше, усунути прогалини в спроможності та спробувати досягти всіх цілей, поставлених НАТО. І  по-третє, ми маємо зробити більше, щоб переконатися, що ми справді спираємось на Партнерство НАТО, яке було створено протягом багатьох років, включно з Далеким Сходом, тому я вважаю, що всі вони є однаково важливими, але очевидно, що Україна дуже багато в наших думках

- сказав Рютте.

Окрім того, Рютте заявив, що одним з пріоритетів є посилення підтримки України та наближення її до НАТО, тому що без сильної незалежної України не може бути тривалої безпеки в Європі.

Доповнення

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок вступив на посаду очільника НАТО. Йому доручено утримувати західний військовий альянс разом із війною в Україні в критичний момент і наближенням вирішальних президентських виборів у США.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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