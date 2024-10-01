Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів

Новий Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів Альянсу, передає кореспондент УНН.

Україна займає перше місце в списку (пріоритетів – ред.), але нам також потрібно зробити більше з точки зору нашої колективної оборони…, ми повинні інвестувати більше, усунути прогалини в спроможності та спробувати досягти всіх цілей, поставлених НАТО. І по-третє, ми маємо зробити більше, щоб переконатися, що ми справді спираємось на Партнерство НАТО, яке було створено протягом багатьох років, включно з Далеким Сходом, тому я вважаю, що всі вони є однаково важливими, але очевидно, що Україна дуже багато в наших думках