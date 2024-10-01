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Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю

Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю

Київ • УНН

 • 14658 перегляди

Президент України привітав Марка Рютте зі вступом на посаду Генсека НАТО. Зеленський сподівається на продуктивну співпрацю для зміцнення безпеки та партнерства на шляху України до членства в Альянсі.

Президент Володимир Зеленський привітав  нового Генсека НАТО Марка Рютте  із вступом на посаду. Голова української держави заявив, що подівається на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і партнерства з НАТО на шляху України до набуття повноправного членства в альянсі. Про це Зеленській написав у соцмережі X, передає УНН.

Вітаю Марка Рютте зі вступом на посаду Генерального секретаря НАТО. Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і нашого партнерства з Альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО

- написав Зеленський.

Він вказав, що тільки разом, Україна та її союзники, зможуть по-справжньому гарантувати мирну, стабільну та безпечну Європу.

Також Зеленський подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України протягом усього його перебування на посаді Генерального секретаря НАТО.

"Курс України на членство в НАТО є незворотним, і ми залишаємось відданими цій меті", - додав Президент.

Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів01.10.24, 13:06 • 13754 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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