Зеленський привітав Рютте з посадою Генсека НАТО: сподівається на продуктивну співпрацю
Київ • УНН
Президент України привітав Марка Рютте зі вступом на посаду Генсека НАТО. Зеленський сподівається на продуктивну співпрацю для зміцнення безпеки та партнерства на шляху України до членства в Альянсі.
Президент Володимир Зеленський привітав нового Генсека НАТО Марка Рютте із вступом на посаду. Голова української держави заявив, що подівається на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і партнерства з НАТО на шляху України до набуття повноправного членства в альянсі. Про це Зеленській написав у соцмережі X, передає УНН.
Вітаю Марка Рютте зі вступом на посаду Генерального секретаря НАТО. Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і нашого партнерства з Альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО
Він вказав, що тільки разом, Україна та її союзники, зможуть по-справжньому гарантувати мирну, стабільну та безпечну Європу.
Також Зеленський подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України протягом усього його перебування на посаді Генерального секретаря НАТО.
"Курс України на членство в НАТО є незворотним, і ми залишаємось відданими цій меті", - додав Президент.
Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів01.10.24, 13:06 • 13754 перегляди