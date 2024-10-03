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Страны НАТО готовы содействовать лечению украинских военных: Умеров и Рютте посетили раненых защитников

Страны НАТО готовы содействовать лечению украинских военных: Умеров и Рютте посетили раненых защитников

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 16:34  •  1180 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров и генсек НАТО Рютте посетили раненых украинских военных на реабилитации. Рютте подтвердил готовность НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений, передает УНН.

"Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы.

Господин Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации наших бойцов. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом нашей военной медицины для дальнейшего укрепления сотрудничества", - сообщил Умеров.

Новый Генсек НАТО Рютте прибыл с внезапным визитом в Киев3 октября 2024, 10:58 • 10384 просмотра

Глава Минобороны также выразил благодарность за всестороннюю поддержку.

"Вместе к победе!" - резюмировал он.

"Сразу понятны приоритеты": Зеленский указал на важность первого визита Рютте как Генсека НАТО в Украину3 октября 2024, 12:34 • 8435 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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