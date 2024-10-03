Страны НАТО готовы содействовать лечению украинских военных: Умеров и Рютте посетили раненых защитников
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров и генсек НАТО Рютте посетили раненых украинских военных на реабилитации. Рютте подтвердил готовность НАТО способствовать лечению и реабилитации украинских бойцов.
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений, передает УНН.
"Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы.
Господин Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации наших бойцов. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом нашей военной медицины для дальнейшего укрепления сотрудничества", - сообщил Умеров.
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Глава Минобороны также выразил благодарность за всестороннюю поддержку.
"Вместе к победе!" - резюмировал он.
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