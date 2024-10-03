Страны НАТО готовы содействовать лечению украинских военных: Умеров и Рютте посетили раненых защитников

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений, передает УНН.

"Выразили благодарность нашим героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы.

Господин Рютте подтвердил готовность стран НАТО способствовать лечению и реабилитации наших бойцов. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом нашей военной медицины для дальнейшего укрепления сотрудничества", - сообщил Умеров.

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Глава Минобороны также выразил благодарность за всестороннюю поддержку.

"Вместе к победе!" - резюмировал он.

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