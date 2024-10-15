НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.
НАТО не будет запугано угрозами России и сохранит свою решительную поддержку Киеву. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в миссию Альянса в Украине в Висбадене, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Выступая в одной из 12 зеленых палаток NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) во время строительства базы, Рютте в понедельник обратился к войскам союзников из более чем десятка стран.
Мы оборонительный альянс, не наступательный. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части другой страны за пределами территории НАТО. Мы готовы противостоять любой угрозе. Мы никогда не позволим, чтобы наши оппоненты запугали нас
«Послание (президенту России Владимиру Путину) заключается в том, что мы продолжим, что мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что он не добьется своего, что Украина победит», - сказал Рютте агентству Reuters в понедельник.
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