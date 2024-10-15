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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
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Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

НАТО не испугается угроз рф и в дальнейшем будет поддерживать Украину - Рютте

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 07:09  •  6584 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не испугается угроз РФ и в дальнейшем будет поддерживать Украину. Во время визита в миссию НАТО в Украине он отметил оборонный характер Альянса и готовность противостоять любой угрозе.

НАТО не будет запугано угрозами России и сохранит свою решительную поддержку Киеву. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в миссию Альянса в Украине в Висбадене, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая в одной из 12 зеленых палаток NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) во время строительства базы, Рютте в понедельник обратился к войскам союзников из более чем десятка стран.

Мы оборонительный альянс, не наступательный. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части другой страны за пределами территории НАТО. Мы готовы противостоять любой угрозе. Мы никогда не позволим, чтобы наши оппоненты запугали нас

- заверил Рютте.

«Послание (президенту России Владимиру Путину) заключается в том, что мы продолжим, что мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться, что он не добьется своего, что Украина победит», - сказал Рютте агентству Reuters в понедельник.

Генсек НАТО: "Мы сделаем все необходимое, чтобы убедиться в том, что Украина победит"15 октября 2024, 05:47 • 10331 просмотр

Президент США Джо Байден и Шольц объявили о развертывании ракет на полях саммита НАТО в июле, назвав это временным решением, пока Германия, Франция и несколько других европейских стран не разработают собственные ракеты с подобной дальностью.

Страны НАТО готовы содействовать лечению украинских военных: Умеров и Рютте посетили раненых защитников3 октября 2024, 16:34 • 17686 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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