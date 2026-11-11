Україна прагне 10 років підтримки для 800-тисячної армії після війни - AFP
Київ • УНН
Україна наполягає на щонайменше 10 роках фінансової підтримки армії чисельністю 800 тисяч військових після війни. Це обговорили в Абу-Дабі.
Україна прагне післявоєнної підтримки своєї 800-тисячної армії щонайменше 10 років. Про це з посиланням на джерело повідомляє AFP, пише УНН.
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Питання виникло на тлі переговорів в Абу-Дабі. Головний переговірник від України Рустем Умєров зустрівся з посланцями США та представниками Європи, ЄС та НАТО перед початком тристоронніх переговорів в ОАЕ. У переговорах також бере участь топгенерал США та НАТО в Європі Алексус Гринкевич.
У спільній заяві європейці, Україна, Сполучені Штати та НАТО підтвердили свою "спільну відданість міцній післявоєнній європейській безпековій архітектурі".
Умєров заявив, що пріоритетами України залишаються забезпечення припинення вогню та гарантій безпеки. "Наш народ чекає на завершення цієї війни", – сказав він.
Міністри закордонних справ України та Франції в Парижі високо оцінили зусилля США щодо досягнення "часткового припинення вогню", що може стати "першим кроком до повного та безумовного припинення вогню".
Україна, пише видання, також наполягає на післявоєнній підтримці своєї армії.
Високопоставлене українське джерело повідомило AFP, що Україні потрібна щонайменше 10 років фінансової підтримки для підтримки 800-тисячної армії, здатної захиститися від будь-якої майбутньої атаки росії
Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни10.11.26, 12:07 • 27466 переглядiв