НАТО уважно стежить за подіями в Ірані та регіоні - речник
Київ • УНН
НАТО уважно стежить за розвитком подій в Ірані та регіоні. Головнокомандувач НАТО в Європі коригує військову позицію для захисту 32 країн-членів від потенційних загроз.
НАТО продовжує уважно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні навколо нього. Про це заявив у неділю речник військового штабу альянсу, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Грінкевич, "продовжує активно та регулярно спілкуватися з військовими лідерами по обидва боки Атлантики та з генеральним секретарем НАТО", – заявив полковник Мартін О'Доннелл, речник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі.
Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 4134 перегляди
Він додав, що головнокомандувач "коригував і продовжуватиме коригувати дуже сильну військову позицію НАТО, щоб забезпечити безпеку 32 країн-членів та захистити Альянс від потенційних загроз, таких як балістичні ракети або безпілотні літальні апарати, що виходять з цього чи інших регіонів".
Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів01.03.26, 20:04 • 3368 переглядiв