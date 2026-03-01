$43.210.00
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
17:51 • 7862 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 19003 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 36076 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 55211 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 63485 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 73864 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 75357 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 72433 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 53317 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

НАТО уважно стежить за подіями в Ірані та регіоні - речник

Київ • УНН

 • 20 перегляди

НАТО уважно стежить за розвитком подій в Ірані та регіоні. Головнокомандувач НАТО в Європі коригує військову позицію для захисту 32 країн-членів від потенційних загроз.

НАТО уважно стежить за подіями в Ірані та регіоні - речник

НАТО продовжує уважно стежити за розвитком подій в Ірані та регіоні навколо нього. Про це заявив у неділю речник військового штабу альянсу, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Грінкевич, "продовжує активно та регулярно спілкуватися з військовими лідерами по обидва боки Атлантики та з генеральним секретарем НАТО", – заявив полковник Мартін О'Доннелл, речник Верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі.

Трамп: 48 іранських лідерів ліквідовано внаслідок ударів США та Ізраїлю01.03.26, 19:18 • 4134 перегляди

Він додав, що головнокомандувач "коригував і продовжуватиме коригувати дуже сильну військову позицію НАТО, щоб забезпечити безпеку 32 країн-членів та захистити Альянс від потенційних загроз, таких як балістичні ракети або безпілотні літальні апарати, що виходять з цього чи інших регіонів".

Трамп заявив про знищення дев'яти іранських кораблів01.03.26, 20:04 • 3368 переглядiв

Антоніна Туманова

