18:27 • 3684 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
17:51 • 8566 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 19262 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 36320 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 55388 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 63568 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 73924 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 75442 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 72468 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 53342 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
НАТО внимательно следит за событиями в Иране и регионе - представитель

Киев • УНН

 • 230 просмотра

НАТО внимательно следит за развитием событий в Иране и регионе. Главнокомандующий НАТО в Европе корректирует военную позицию для защиты 32 стран-членов от потенциальных угроз.

НАТО внимательно следит за событиями в Иране и регионе - представитель

НАТО продолжает внимательно следить за развитием событий в Иране и регионе вокруг него. Об этом заявил в воскресенье представитель военного штаба альянса, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, "продолжает активно и регулярно общаться с военными лидерами по обе стороны Атлантики и с генеральным секретарем НАТО", – заявил полковник Мартин О'Доннелл, представитель Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.

Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 4344 просмотра

Он добавил, что главнокомандующий "корректировал и будет продолжать корректировать очень сильную военную позицию НАТО, чтобы обеспечить безопасность 32 стран-членов и защитить Альянс от потенциальных угроз, таких как баллистические ракеты или беспилотные летательные аппараты, исходящие из этого или других регионов".

Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей01.03.26, 20:04 • 3598 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Кристофер Г. Каволи
НАТО
Иран