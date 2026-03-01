НАТО внимательно следит за событиями в Иране и регионе - представитель
Киев • УНН
НАТО внимательно следит за развитием событий в Иране и регионе. Главнокомандующий НАТО в Европе корректирует военную позицию для защиты 32 стран-членов от потенциальных угроз.
НАТО продолжает внимательно следить за развитием событий в Иране и регионе вокруг него. Об этом заявил в воскресенье представитель военного штаба альянса, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, "продолжает активно и регулярно общаться с военными лидерами по обе стороны Атлантики и с генеральным секретарем НАТО", – заявил полковник Мартин О'Доннелл, представитель Верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля01.03.26, 19:18 • 4344 просмотра
Он добавил, что главнокомандующий "корректировал и будет продолжать корректировать очень сильную военную позицию НАТО, чтобы обеспечить безопасность 32 стран-членов и защитить Альянс от потенциальных угроз, таких как баллистические ракеты или беспилотные летательные аппараты, исходящие из этого или других регионов".
Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей01.03.26, 20:04 • 3598 просмотров