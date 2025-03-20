Республіканці виступили проти планів адміністрації Трампа щодо командування в НАТО

Республіканці-голови комітетів Палати представників і Сенату США з питань збройних сил у середу виступили зі спільною заявою, у якій розкритикували ідею радикальної зміни структури командування збройних сил США, заявивши, що вони "не приймуть" ці зміни без узгодження з Конгресом та іншими агентствами, пише УНН з посиланням на The Hill і Axios.

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Ця заява знаменує собою один з перших серйозних випадків, коли законодавці-республіканці виступають проти президента США Дональда Трампа під час його другого терміну, зазначає The Hill.

"Голови від Республіканської партії в комітетах з питань збройних сил Палати представників і Сенату в середу зробили попереджувальний постріл в бік президента Трампа, порадивши йому не втручатися у військову структуру, що стоїть за вищим командуванням НАТО", - пише Axios.

Голова комітету Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс (республіканець, Алабама) і голова комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі) відповіли на статтю NBC News, опубліковану у вівторок, в якій говорилося, що Пентагон розглядає можливість відмовитися від своєї ролі верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) в рамках реструктуризації командувань і штаб-квартир.

"Бойові командування США є вістрям американського бойового списа. Тому ми дуже стурбовані повідомленнями, у яких стверджується, що [Міністерство оборони] розглядає односторонні зміни з основних стратегічних питань, включаючи значне скорочення сил США, розміщених за кордоном, без координації з Білим домом і Конгресом", - заявили два голови.

"Ми підтримуємо зусилля президента Трампа щодо забезпечення того, щоб наші союзники і партнери збільшили свій внесок у зміцнення нашої структури альянсу, і ми підтримуємо збереження лідерства Америки за кордоном. Таким чином, ми не приймемо суттєвих змін в нашій структурі бойових дій, які будуть зроблені без суворого міжвідомчого процесу, координації з бойовими командирами і Об'єднаним штабом і співпраці з Конгресом. Такі кроки ризикують підірвати американське стримування по всьому світу і відвернути від наших позицій на переговорах з противниками Америки", - заявили Роджерс і Вікер.

У заяві зазначено, що голови впливових комітетів, які контролюють розробку щорічних військових і оборонних законопроєктів, можуть використовувати "силу гаманця" та інші законодавчі інструменти для боротьби з такими змінами, якщо адміністрація Трампа піде далі.

Доповнення

За даними NBC, в США протягом 75 років військовими операціями НАТО в Європі керує чотиризірковий генерал США. Нинішній SAUCER, генерал армії Крістофер Г. Каволі, також є головою Європейського командування США і курував підтримку України.

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