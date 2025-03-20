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Республиканцы выступили против планов администрации Трампа по командованию в НАТО

Киев • УНН

 • 12199 просмотра

Председатели комитетов Палаты представителей и Сената США выступили против планов Пентагона по реорганизации командования в Европе, заявив о необходимости согласования с Конгрессом.

Республиканцы выступили против планов администрации Трампа по командованию в НАТО

Республиканцы-председатели комитетов Палаты представителей и Сената США по вооруженным силам в среду выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали идею радикального изменения структуры командования вооруженных сил США, заявив, что они "не примут" эти изменения без согласования с Конгрессом и другими агентствами, пишет УНН со ссылкой на The Hill и Axios.

Детали

Это заявление знаменует собой один из первых серьезных случаев, когда законодатели-республиканцы выступают против президента США Дональда Трампа во время его второго срока, отмечает The Hill.

"Председатели от Республиканской партии в комитетах по вооруженным силам Палаты представителей и Сената в среду сделали предупредительный выстрел в сторону президента Трампа, посоветовав ему не вмешиваться в военную структуру, стоящую за высшим командованием НАТО", - пишет Axios.

Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс (республиканец, Алабама) и председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер (республиканец, Миссисипи) ответили на статью NBC News, опубликованную во вторник, в которой говорилось, что Пентагон рассматривает возможность отказаться от своей роли верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) в рамках реструктуризации командований и штаб-квартир.

"Боевые командования США являются острием американского боевого копья. Поэтому мы очень обеспокоены сообщениями, в которых утверждается, что [Министерство обороны] рассматривает односторонние изменения по основным стратегическим вопросам, включая значительное сокращение сил США, размещенных за рубежом, без координации с Белым домом и Конгрессом", - заявили два председателя.

"Мы поддерживаем усилия президента Трампа по обеспечению того, чтобы наши союзники и партнеры увеличили свой вклад в укрепление нашей структуры альянса, и мы поддерживаем сохранение лидерства Америки за рубежом. Таким образом, мы не примем существенных изменений в нашей структуре боевых действий, которые будут сделаны без строгого межведомственного процесса, координации с боевыми командирами и Объединенным штабом и сотрудничества с Конгрессом. Такие шаги рискуют подорвать американское сдерживание по всему миру и отвлечь от наших позиций на переговорах с противниками Америки", - заявили Роджерс и Уикер.

В заявлении указано, что председатели влиятельных комитетов, которые контролируют разработку ежегодных военных и оборонных законопроектов, могут использовать "силу кошелька" и другие законодательные инструменты для борьбы с такими изменениями, если администрация Трампа пойдет дальше.

Дополнение

По данным NBC, в США на протяжении 75 лет военными операциями НАТО в Европе руководит четырехзвездный генерал США. Нынешний SAUCER, генерал армии Кристофер Г. Каволи, также является главой Европейского командования США и курировал поддержку Украины.

США могут отказаться от контроля над войсками НАТО в Европе - СМИ19.03.2025, 10:00 • 11857 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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