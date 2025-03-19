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США могут отказаться от контроля над войсками НАТО в Европе - СМИ

Киев • УНН

 • 11857 просмотра

Администрация Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе. Это может стать сигналом об уходе США из альянса и уменьшить влияние Вашингтона в Европе.

США могут отказаться от контроля над войсками НАТО в Европе - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе, со ссылкой на источники сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"В течение почти 75 лет было четко американской обязанностью иметь четырехзвездного генерала США, который будет контролировать все военные операции НАТО в Европе - командование, которое началось с тогдашнего героя Второй мировой войны и будущего президента Дуайта Д. Эйзенхауэра. Но администрация Трампа, по словам двух чиновников обороны, знакомых с планированием и брифингом Пентагона, рассмотренным NBC News, рассматривает возможность изменения этого", - пищет издание.

Пентагон проводит значительную реструктуризацию боевых командований и штабов вооруженных сил США. И один из рассматриваемых планов, как заявили два чиновника обороны, будет включать отказ США от роли Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе - известного на военном языке как SACEUR. Генерал, который сейчас занимает эту должность, а также является главой Европейского командования США, был главным командующим, курирующим поддержку Украины в ее войне против россии. Неясно, сколько времени может занять такая реорганизация, и она может быть изменена к моменту ее завершения. Конгресс также может вмешаться, используя "силу кошелька", если члены выступят против любого аспекта инициативы.

Отказ от SACEUR, по крайней мере, станет крупным символическим изменением баланса сил в НАТО, альянсе, который определял европейскую безопасность и мир со времен Второй мировой войны.

"Отказ Соединенных Штатов от роли верховного главнокомандующего НАТО будет воспринят в Европе как значительный сигнал об уходе из альянса", - написал в электронном письме отставной адмирал Джеймс Ставридис, занимавший пост SACEUR и главы Европейского командования с 2009 по 2013 год.

"Это будет политической ошибкой эпических масштабов, и как только мы откажемся от него, они не вернут его обратно, - написал он. - Мы потеряем огромное влияние в НАТО, и это будет справедливо рассматриваться как, вероятно, первый шаг к полному выходу из Альянса".

Предлагаемая реструктуризация происходит на фоне сокращения администрацией Трампа расходов и персонала в федеральном правительстве. А президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет ясно дали понять, что новая администрация хочет, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы. Если США действительно откажутся от SACEUR, другим странам НАТО, вероятно, придется выбирать между собой, какая страна выдвинет командующего.

Сроки по SACEUR, если это произойдет, пока не определены. Генерал армии Крис Каволи, нынешний SACEUR, находится в трехлетней командировке, которая должна закончиться этим летом.

Пять из 11 боевых командований армии могут быть объединены в рамках обсуждаемого плана, сообщили два чиновника обороны, знакомых с планированием.

Рассматриваемый масштабный план реструктуризации может также включать два потенциальных изменения, о которых ранее сообщал NBC News: объединение Европейского командования США и Африканского командования США в одно командование, базирующееся в Штутгарте, Германия, а также закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде с целью объединения его с Северным командованием США.

По словам официальных лиц, знакомых с планированием, объединение командований позволит военным сэкономить деньги за счет сокращения персонала с дублирующими обязанностями. Если все рассматриваемые изменения будут реализованы, то в первый год можно будет сэкономить до 270 миллионов долларов, согласно брифингу Пентагона, рассмотренному NBC News. Эта экономия составит примерно 0,03% от годового бюджета Министерства обороны США в размере 850 миллиардов долларов.

Предполагаемые шаги в Европе могут уменьшить американское влияние там, поскольку США могут потерять часть доступа к ключевым военно-морским и военно-воздушным базам в Италии, Германии, Польше и Испании, сказал Ходжес.

Если Пентагон решит объединить AFRICOM и EUCOM в одно командование, это станет частью оправдания ликвидации роли SACEUR, заявили два представителя Министерства обороны США, потому что надзор за такой большой территорией и так уже является достаточно большой работой для одного человека, без того, чтобы этот человек также контролировал военные операции НАТО.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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