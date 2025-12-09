Мерц назвал части стратегии безопасности США "неприемлемыми" и не видит необходимости в спасении американцами демократии в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во вторник, что новая Стратегия национальной безопасности США, представленная на прошлой неделе, содержит части, которые были «неприемлемыми для нас с европейской точки зрения», и что он «не видит необходимости в том, чтобы американцы сейчас пытались спасти демократию в Европе», пишет УНН со ссылкой на DW.

Подробности

Мерц сказал, что Европа должна стать менее зависимой от Соединенных Штатов, непосредственно реагируя на стратегическое изменение Вашингтона.

Хотя Мерц отверг некоторые компоненты стратегии США, он также назвал ее неудивительной по своей сути, поскольку документ примерно отражает то, что вице-президент США Джей Ди Вэнс уже сказал в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Кое-что из этого правдоподобно, что-то понятно, а что-то неприемлемо для нас с европейской точки зрения», – сказал Мерц о стратегии США.

«Я не вижу необходимости в том, чтобы американцы сейчас пытались спасти демократию в Европе. Если бы ее нужно было спасти, мы бы смогли справиться с этим самостоятельно», – добавил он.

Вэнс, как отмечает издание, ранее обвинил Германию и других европейских союзников в ограничении свободы слова и исключении таких партий, как ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD).

Стратегия, обнародованная на прошлой неделе, обвиняла европейские правительства в подрыве политической свободы и ограничении свободы слова. Мерц утверждал, что такие оценки не отражают политических реалий континента.

Также сегодня глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что критика США «должна быть направлена в другое русло». «Возможно, в сторону России, где запрещено инакомыслие, где запрещены свободные СМИ, где запрещена политическая оппозиция, где, как мы знаем, также запрещены X или Twitter», - как пишет DW, указала Каллас.

Накануне заместитель представителя немецкого правительства Себастьян Хилле, как отмечает dpa, также дал определенные комментарии, указав, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная на прошлой неделе, которая оплакивает упадок демократии и свободы слова в Европе, частично обусловлена идеологией.

Хотя Берлин согласен со многими аспектами, изложенными в политическом документе, и продолжает рассматривать Соединенные Штаты как партнера, администрация Мерца отвергает обвинения, выдвинутые в адрес Европейского Союза, которые выглядят ближе к идеологии, чем стратегии, заявил в Берлине заместитель представителя правительства ФРГ.

Хилле сказал, что Мерц не разделяет мнения, что Россию больше не следует считать угрозой, но подчеркнул, что Германия остается единой со своими европейскими партнерами в оценке, что «Россия является самой большой угрозой для стабильности, мира и свободы в Европе».

Дополнение

Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная администрацией Трампа в четверг, утверждает, что Европа сталкивается с «цивилизационным стиранием», и рисует мрачную картину свободы слова на континенте, хотя больше не упоминается как прямая угроза.

«К более широким проблемам, стоящим перед Европой, относятся деятельность Европейского Союза и других транснациональных организаций, подрывающих политическую свободу и суверенитет, миграционная политика, которая трансформирует континент и порождает конфликты, цензура свободы слова и подавление политической оппозиции, снижение рождаемости, а также потеря национальной идентичности и уверенности в себе», – говорится в тексте.

Хотя прекращение войны в Украине определено как ключевой интерес США, как отмечает dpa, документ содержит мало критических замечаний в отношении России.

В документе подчеркивается, что прекращение военных действий необходимо «для стабилизации европейских экономик, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны» и призывается к «стратегической стабильности» с Москвой.

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios

Политики со всей Европы, а также чиновники ЕС отвергли эту стратегию, что, как отмечает dpa, «является еще одним доказательством растущего раскола между Вашингтоном и его партнерами по НАТО через Атлантику».