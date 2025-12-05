Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios

Администрация Дональда Трампа опубликовала стратегию национальной безопасности, которая провозглашает обновленную "Доктрину Монро", фокусируясь на доминировании США в Западном полушарии, обвиняя иммиграцию в мировых проблемах, критикуя Европу за подрыв мира в Украине и усиливая конфронтацию с Китаем. Об этом сообщает издание Axios, пишет УНН.

Детали

Времена, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлас, прошли – говорится в тексте стратегии.

Документ излагает видение мирового порядка, где США уменьшают приоритетность взаимодействия с большими частями земного шара, включая Африку, и сосредотачиваются на конкуренции с Китаем.

Критика иммиграции

Стратегия называет массовую миграцию основой многих мировых проблем.

Иммиграция истощила внутренние ресурсы, усилила насилие и другие преступления, ослабила социальную сплоченность, исказила рынки труда и подорвала национальную безопасность. Эпоха массовой миграции должна закончиться – говорится в доктрине.

Обвинения в адрес Европы

Документ критикует Европу, обвиняя ее в "подрыве мира в Украине" и внутренних проблемах демократии. Стратегия утверждает, что политика Евросоюза и других организаций "подрывает политическую свободу и суверенитет" и предупреждает, что "континент станет неузнаваемым через 20 лет или даже меньше", если нынешние тенденции сохранятся.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его стране "не нужны внешние советы" по управлению своими делами.

Конфронтация с Китаем

Трамп считает, что годы экономического сотрудничества с Китаем были "чистой потерей" для американцев, поскольку усилия США лишь "укрепили коммунистическую страну за счет США".

Стратегия подчеркивает необходимость сдерживания и избегания военного конфликта, а в отношении Тайваня подтверждает политику противодействия одностороннему захвату.

Помимо всего прочего, документ обвиняет американские "элиты" в "чрезвычайно ошибочных и разрушительных" ставках на глобализм и так называемую "свободную торговлю", что истощило средний класс и промышленную базу США.

Экономическое видение Трампа опирается на тарифную программу и обеспечение американцам доступа к критически важным минералам, которые преимущественно находятся в других странах.

Справка

Доктрина Монро – это фундаментальный принцип внешней политики США, провозглашенный президентом Джеймсом Монро 2 декабря 1823 года во время его ежегодного обращения к Конгрессу.

