Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
11:17 • 15717 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
4 декабря, 16:56
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Администрация Трампа опубликовала новую стратегию национальной безопасности, которая фокусируется на обновленной «Доктрине Монро», критикует иммиграцию, Европу и усиливает конфронтацию с Китаем. Документ обвиняет массовую миграцию в мировых проблемах и утверждает, что Европа подрывает мир в Украине.

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios

Администрация Дональда Трампа опубликовала стратегию национальной безопасности, которая провозглашает обновленную "Доктрину Монро", фокусируясь на доминировании США в Западном полушарии, обвиняя иммиграцию в мировых проблемах, критикуя Европу за подрыв мира в Украине и усиливая конфронтацию с Китаем. Об этом сообщает издание Axios, пишет УНН.

Детали

Времена, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлас, прошли 

– говорится в тексте стратегии.

Документ излагает видение мирового порядка, где США уменьшают приоритетность взаимодействия с большими частями земного шара, включая Африку, и сосредотачиваются на конкуренции с Китаем.

Критика иммиграции 

Стратегия называет массовую миграцию основой многих мировых проблем.

Иммиграция истощила внутренние ресурсы, усилила насилие и другие преступления, ослабила социальную сплоченность, исказила рынки труда и подорвала национальную безопасность. Эпоха массовой миграции должна закончиться 

– говорится в доктрине.

Обвинения в адрес Европы

Документ критикует Европу, обвиняя ее в "подрыве мира в Украине" и внутренних проблемах демократии. Стратегия утверждает, что политика Евросоюза и других организаций "подрывает политическую свободу и суверенитет" и предупреждает, что "континент станет неузнаваемым через 20 лет или даже меньше", если нынешние тенденции сохранятся.

Трамп объявит о создании нового правительства в Газе до Рождества - Axios05.12.25, 04:04 • 5626 просмотров

В ответ на это министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его стране "не нужны внешние советы" по управлению своими делами.

Конфронтация с Китаем

Трамп считает, что годы экономического сотрудничества с Китаем были "чистой потерей" для американцев, поскольку усилия США лишь "укрепили коммунистическую страну за счет США". 

Стратегия подчеркивает необходимость сдерживания и избегания военного конфликта, а в отношении Тайваня подтверждает политику противодействия одностороннему захвату.

США пригласили Польшу на саммит G20 в Майами - СМИ05.12.25, 06:31 • 3066 просмотров

Помимо всего прочего, документ обвиняет американские "элиты" в "чрезвычайно ошибочных и разрушительных" ставках на глобализм и так называемую "свободную торговлю", что истощило средний класс и промышленную базу США.

Экономическое видение Трампа опирается на тарифную программу и обеспечение американцам доступа к критически важным минералам, которые преимущественно находятся в других странах.

Справка

Доктрина Монро – это фундаментальный принцип внешней политики США, провозглашенный президентом Джеймсом Монро 2 декабря 1823 года во время его ежегодного обращения к Конгрессу.  

Трамп подписал мир между Конго и Руандой для доступа к минеральным ресурсам в африканском регионе – СМИ04.12.25, 21:23 • 3934 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дональд Трамп
Европейский Союз
Руанда
Тайвань
Европа
Германия
Китай
Соединённые Штаты
Украина
Демократическая Республика Конго
Польша