Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 11540 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 14583 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 26458 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 23335 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36956 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21474 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21482 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21683 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30311 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп объявит о создании нового правительства в Газе до Рождества - Axios

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп до Рождества планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования. Он также представит новую структуру управления Сектором Газа.

Трамп объявит о создании нового правительства в Газе до Рождества - Axios

Президент США Дональд Трамп до Рождества планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования и представить новую структуру управления Сектором Газа. Об этом сообщает Барак Равид из Axios со ссылкой на несколько источников, непосредственно задействованных в процессе, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что один из ключевых элементов первой фазы соглашения – освобождение террористами всех заложников, живых и убитых – практически завершен. Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего заложника Рана Гвили, который удерживается в секторе Газа.

Хрупкое прекращение огня в Газе является крупнейшим достижением внешней политики второго срока Трампа, и его администрация хочет перейти ко второму этапу, чтобы избежать возвращения к войне. Хотя прекращение огня не было полностью нарушено, израильские удары унесли жизни 366 палестинцев, а атаки ХАМАС унесли жизни нескольких израильских солдат с момента его вступления в силу 11 октября

- говорится в статье.

Автор указывает, что до конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретится с Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.

Напомним

На днях Израиль заявил о планах в ближайшие дни вновь открыть пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа.

Вадим Хлюдзинский

Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа