Трамп объявит о создании нового правительства в Газе до Рождества - Axios

Президент США Дональд Трамп до Рождества планирует объявить о переходе ко второй фазе палестино-израильского урегулирования и представить новую структуру управления Сектором Газа. Об этом сообщает Барак Равид из Axios со ссылкой на несколько источников, непосредственно задействованных в процессе, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что один из ключевых элементов первой фазы соглашения – освобождение террористами всех заложников, живых и убитых – практически завершен. Израильская делегация встретилась в четверг с катарскими и египетскими посредниками, чтобы обсудить возвращение останков последнего заложника Рана Гвили, который удерживается в секторе Газа.

Хрупкое прекращение огня в Газе является крупнейшим достижением внешней политики второго срока Трампа, и его администрация хочет перейти ко второму этапу, чтобы избежать возвращения к войне. Хотя прекращение огня не было полностью нарушено, израильские удары унесли жизни 366 палестинцев, а атаки ХАМАС унесли жизни нескольких израильских солдат с момента его вступления в силу 11 октября - говорится в статье.

Автор указывает, что до конца месяца, как ожидается, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху встретится с Трампом, чтобы обсудить следующую фазу соглашения по Газе.

Напомним

На днях Израиль заявил о планах в ближайшие дни вновь открыть пограничный переход "Рафах", чтобы позволить палестинцам покинуть Сектор Газа.

ХАМАС отверг ключевые требования Мирного плана Трампа для Сектора Газа