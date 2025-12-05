Трамп оголосить про стоврення нового уряду в Газі до Різдва - Axios

Президент США Дональд Трамп до Різдва планує оголосити про перехід до другої фази палестинсько-ізраїльського врегулювання та подати нову структуру управління Сектором Гази. Про це повідомляє Барак Равід з Axios із посиланням на кілька джерел, які безпосередньо задіяні в процесі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що один із ключових елементів першої фази угоди – звільнення терористами всіх заручників, живих та вбитих – практично завершено. Ізраїльська делегація зустрілася в четвер з катарськими та єгипетськими посередниками, щоб обговорити повернення останків останнього заручника Рана Гвілі, який утримується в секторі Гази.

Крихке припинення вогню в Газі є найбільшим досягненням зовнішньої політики другого терміну Трампа, і його адміністрація хоче перейти до другого етапу, щоб уникнути повернення до війни. Хоча припинення вогню не було повністю порушено, ізраїльські удари забрали життя 366 палестинців, а атаки ХАМАС забрали життя кількох ізраїльських солдатів з моменту його набрання чинності 11 жовтня - йдеться у статті.

Автор вказує, що до кінця місяця, як очікується, глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху зустрінеться з Трампом, щоб обговорити наступну фазу угоди щодо Гази.

Нагадаємо

Днями Ізраїль заявив про плани найближчими днями знову відкрити прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям залишити Сектор Гази.

