Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 11551 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 14588 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 26465 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 23339 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36961 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21475 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21483 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21683 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30311 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Трамп оголосить про стоврення нового уряду в Газі до Різдва - Axios

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент США Дональд Трамп до Різдва планує оголосити про перехід до другої фази палестинсько-ізраїльського врегулювання. Він також подасть нову структуру управління Сектором Гази.

Трамп оголосить про стоврення нового уряду в Газі до Різдва - Axios

Президент США Дональд Трамп до Різдва планує оголосити про перехід до другої фази палестинсько-ізраїльського врегулювання та подати нову структуру управління Сектором Гази. Про це повідомляє Барак Равід з Axios із посиланням на кілька джерел, які безпосередньо задіяні в процесі, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що один із ключових елементів першої фази угоди – звільнення терористами всіх заручників, живих та вбитих – практично завершено. Ізраїльська делегація зустрілася в четвер з катарськими та єгипетськими посередниками, щоб обговорити повернення останків останнього заручника Рана Гвілі, який утримується в секторі Гази.

Крихке припинення вогню в Газі є найбільшим досягненням зовнішньої політики другого терміну Трампа, і його адміністрація хоче перейти до другого етапу, щоб уникнути повернення до війни. Хоча припинення вогню не було повністю порушено, ізраїльські удари забрали життя 366 палестинців, а атаки ХАМАС забрали життя кількох ізраїльських солдатів з моменту його набрання чинності 11 жовтня

- йдеться у статті.

Автор вказує, що до кінця місяця, як очікується, глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху зустрінеться з Трампом, щоб обговорити наступну фазу угоди щодо Гази.

Нагадаємо

Днями Ізраїль заявив про плани найближчими днями знову відкрити прикордонний перехід "Рафах", щоб дозволити палестинцям залишити Сектор Гази.

ХАМАС відкинув ключові вимоги Мирного плану Трампа для Сектору Газа18.11.25, 21:53 • 3569 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа