ХАМАС відкинув ключові вимоги Мирного плану Трампа для Сектору Газа
Київ • УНН
ХАМАС відкинув вимоги негайного роззброєння та створення міжнародного механізму опіки, підриваючи мирний план Трампа, схвалений Радою Безпеки ООН. Це створює перешкоди для стабілізації регіону.
Після того як Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй схвалила підтриманий США мирний план для Сектору Газа, угруповання ХАМАС відхилило дві його життєво важливі умови: негайне роззброєння бойовиків та створення так званого "міжнародного механізму опіки" над територією. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
ХАМАС оприлюднив довгу заяву після голосування в Раді Безпеки ООН, наголошуючи, що "опір окупації всіма засобами є законним правом, гарантованим міжнародними законами та конвенціями". Це рішення підриває стратегії адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на досягнення міцного миру та стабілізацію крихкого перемир'я, підписаного в жовтні.
Голосування ООН
Резолюція була схвалена з результатом 13-0, при цьому Росія та Китай утрималися від вето, незважаючи на попередні заперечення. Резолюцію підтримали арабські та мусульманські країни, включаючи Єгипет, Йорданію та Саудівську Аравію.
Умови Плану
План передбачав виведення ізраїльських військ за узгоджені лінії в Газі, обмін усіма заручниками, яких утримує ХАМАС, та дозволяв розміщення міжнародних стабілізаційних сил на спустошеній війною території, а також окреслював можливий шлях до незалежної Палестинської держави.
Відмова ХАМАС
Угруповання категорично відкинуло створення Ради миру та запровадження міжнародної опіки, заявивши, що ці заходи нав'язуються народу Гази. Інші угруповання в Газі також відкинули будь-яку іноземну військову присутність.
Реакція Ізраїлю
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав зусилля Трампа, заявивши, що план "допоможе привести регіон до миру та процвітання".
Відмова ХАМАС становить серйозну перешкоду на шляху втілення мирного плану, оскільки бойовики досі не передали всіх загиблих заручників, а їхнє роззброєння є однією з головних умов для стабільності в регіоні.
