План Трампа щодо врегулювання в Секторі Газа: Ізраїль і ХАМАС проти - NBC News

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
14:33 • 718 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2980 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8694 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12725 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15124 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36256 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24000 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18990 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21260 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16408 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36253 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73995 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68489 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125220 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103542 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2738 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16986 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18412 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18544 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37762 перегляди
Актуальне
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

План Трампа щодо врегулювання в Секторі Газа: Ізраїль і ХАМАС проти - NBC News

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Рада Безпеки ООН голосуватиме за резолюцію США, яка підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю та ХАМАС.

План Трампа щодо врегулювання в Секторі Газа: Ізраїль і ХАМАС проти - NBC News

Рада Безпеки ООН у понеділок голосуватиме за резолюцію США, що підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю, ХАМАС та став предметом конкуренції з російською пропозицією. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

Деталі

Проєкт резолюції передбачає створення "Ради миру" під керівництвом президента США для тимчасового управління Газою та передачу контролю над сектором міжнародним стабілізаційним силам ISSF замість Армії оборони Ізраїлю. Документ стане "другим етапом" 20-пунктного плану Трампа, оголошеного у вересні.

Я оптимістично налаштований щодо прийняття резолюції… ми стоїмо на межі історичного перерозподілу сил на Близькому Сході

 - заявив посол США в Ізраїлі Майк Хакабі.

Резолюцію підтримали Катар, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія, Йорданія, Туреччина, Індонезія та Пакистан. У спільній заяві США та їхній союзники наголосили, що документ "пропонує шлях до палестинського самовизначення та державності".

Водночас Associated Press повідомляє, що деякі члени Ради Безпеки критикували резолюцію через відсутність прямої згадки про палестинську державність.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував резолюцію через згадку про майбутню палестинську державу, діючи під тиском ультраправих партнерів.

Наша протидія палестинській державі на будь-якій території не змінилася. Газу демобілізують, а ХАМАС роззброять

 - заявив він.

ХАМАС також виступив проти плану, назвавши його "спробою нав’язати нашій землі ще одну форму окупації" та "порушенням нашого національного суверенітету".

План може бути заблокований Китаєм або росією, які мають право вето. москва представила власну резолюцію з більш жорсткою підтримкою палестинської державності.

Нагадаємо

США направили членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі на термін не менше двох років. Ці сили будуть "силами примусу", а не миротворчими, та діятимуть до кінця 2027 року з можливістю продовження.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Йорданія
Індонезія
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Катар
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Сектор Газа
Пакистан