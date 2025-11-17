План Трампа щодо врегулювання в Секторі Газа: Ізраїль і ХАМАС проти - NBC News
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН голосуватиме за резолюцію США, яка підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю та ХАМАС.
Рада Безпеки ООН у понеділок голосуватиме за резолюцію США, що підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю, ХАМАС та став предметом конкуренції з російською пропозицією. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
Деталі
Проєкт резолюції передбачає створення "Ради миру" під керівництвом президента США для тимчасового управління Газою та передачу контролю над сектором міжнародним стабілізаційним силам ISSF замість Армії оборони Ізраїлю. Документ стане "другим етапом" 20-пунктного плану Трампа, оголошеного у вересні.
Я оптимістично налаштований щодо прийняття резолюції… ми стоїмо на межі історичного перерозподілу сил на Близькому Сході
Резолюцію підтримали Катар, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія, Йорданія, Туреччина, Індонезія та Пакистан. У спільній заяві США та їхній союзники наголосили, що документ "пропонує шлях до палестинського самовизначення та державності".
Водночас Associated Press повідомляє, що деякі члени Ради Безпеки критикували резолюцію через відсутність прямої згадки про палестинську державність.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розкритикував резолюцію через згадку про майбутню палестинську державу, діючи під тиском ультраправих партнерів.
Наша протидія палестинській державі на будь-якій території не змінилася. Газу демобілізують, а ХАМАС роззброять
ХАМАС також виступив проти плану, назвавши його "спробою нав’язати нашій землі ще одну форму окупації" та "порушенням нашого національного суверенітету".
План може бути заблокований Китаєм або росією, які мають право вето. москва представила власну резолюцію з більш жорсткою підтримкою палестинської державності.
Нагадаємо
США направили членам Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про створення міжнародних сил у Газі на термін не менше двох років. Ці сили будуть "силами примусу", а не миротворчими, та діятимуть до кінця 2027 року з можливістю продовження.