План Трампа по урегулированию в Секторе Газа: Израиль и ХАМАС против - NBC News

Совет Безопасности ООН в понедельник будет голосовать за резолюцию США, поддерживающую план Дональда Трампа относительно будущего Газы. Документ получил поддержку нескольких арабских стран, но вызвал возражения Израиля, ХАМАС и стал предметом конкуренции с российским предложением. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Проект резолюции предусматривает создание "Совета мира" под руководством президента США для временного управления Газой и передачу контроля над сектором международным стабилизационным силам ISSF вместо Армии обороны Израиля. Документ станет "вторым этапом" 20-пунктного плана Трампа, объявленного в сентябре.

Я оптимистично настроен относительно принятия резолюции… мы стоим на пороге исторического перераспределения сил на Ближнем Востоке - заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

Резолюцию поддержали Катар, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Турция, Индонезия и Пакистан. В совместном заявлении США и их союзники подчеркнули, что документ "предлагает путь к палестинскому самоопределению и государственности".

В то же время Associated Press сообщает, что некоторые члены Совета Безопасности критиковали резолюцию из-за отсутствия прямого упоминания о палестинской государственности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал резолюцию из-за упоминания о будущем палестинском государстве, действуя под давлением ультраправых партнеров.

Наше противодействие палестинскому государству на любой территории не изменилось. Газу демобилизуют, а ХАМАС разоружат - заявил он.

ХАМАС также выступил против плана, назвав его "попыткой навязать нашей земле еще одну форму оккупации" и "нарушением нашего национального суверенитета".

План может быть заблокирован Китаем или Россией, которые имеют право вето. Москва представила собственную резолюцию с более жесткой поддержкой палестинской государственности.

Напомним

США направили членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет. Эти силы будут "силами принуждения", а не миротворческими, и будут действовать до конца 2027 года с возможностью продления.