План Трампа по урегулированию в Секторе Газа: Израиль и ХАМАС против - NBC News

Эксклюзив
14:33 • 86 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1520 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7552 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12192 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14687 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35633 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23859 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18948 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21219 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16392 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
публикации
Эксклюзивы
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35619 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 73563 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 68087 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 124817 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 103150 просмотра
План Трампа по урегулированию в Секторе Газа: Израиль и ХАМАС против - NBC News

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Совет Безопасности ООН будет голосовать за резолюцию США, которая поддерживает план Дональда Трампа относительно будущего Газы. Документ получил поддержку нескольких арабских стран, но вызвал возражения Израиля и ХАМАС.

Совет Безопасности ООН в понедельник будет голосовать за резолюцию США, поддерживающую план Дональда Трампа относительно будущего Газы. Документ получил поддержку нескольких арабских стран, но вызвал возражения Израиля, ХАМАС и стал предметом конкуренции с российским предложением. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Проект резолюции предусматривает создание "Совета мира" под руководством президента США для временного управления Газой и передачу контроля над сектором международным стабилизационным силам ISSF вместо Армии обороны Израиля. Документ станет "вторым этапом" 20-пунктного плана Трампа, объявленного в сентябре.

Я оптимистично настроен относительно принятия резолюции… мы стоим на пороге исторического перераспределения сил на Ближнем Востоке

 - заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

Резолюцию поддержали Катар, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Турция, Индонезия и Пакистан. В совместном заявлении США и их союзники подчеркнули, что документ "предлагает путь к палестинскому самоопределению и государственности".

В то же время Associated Press сообщает, что некоторые члены Совета Безопасности критиковали резолюцию из-за отсутствия прямого упоминания о палестинской государственности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал резолюцию из-за упоминания о будущем палестинском государстве, действуя под давлением ультраправых партнеров.

Наше противодействие палестинскому государству на любой территории не изменилось. Газу демобилизуют, а ХАМАС разоружат

 - заявил он.

ХАМАС также выступил против плана, назвав его "попыткой навязать нашей земле еще одну форму оккупации" и "нарушением нашего национального суверенитета".

План может быть заблокирован Китаем или Россией, которые имеют право вето. Москва представила собственную резолюцию с более жесткой поддержкой палестинской государственности.

Напомним

США направили членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет. Эти силы будут "силами принуждения", а не миротворческими, и будут действовать до конца 2027 года с возможностью продления.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Армия обороны Израиля
Иордания
Индонезия
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Турция
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа
Пакистан