Радбез ООН ухвалив резолюцію США щодо мирного плану в Газі

У понеділок, 17 листопада Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію Сполучених Штатів Америки, що підтримує запропонований президентом Дональдом Трампом план завершення бойових дій у Газі та формування міжнародного контингенту для стабілізації ситуації в цьому районі. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

За документ проголосувала більшість членів Радбезу, росія та Китай утрималися.

У документі йдеться, що країни-члени можуть долучатися до "Ради миру" під керівництвом Трампа - тимчасового органу, який має опікуватися відбудовою та економічним відновленням Гази.

Крім того, резолюція дозволяє розгортання міжнародних сил стабілізації, які повинні забезпечити демілітаризацію анклаву, включно з вилученням озброєння та ліквідацією військових об’єктів.

У своїй заяві "Хамас" повторно наголосив, що не буде роззброюватися: "Резолюція нав'язує міжнародний механізм опіки над сектором Гази, який наш народ і його фракції відкидають".

Посол США в ООН Майк Волц назвав резолюцію "можливим шляхом до палестинського самовизначення".

Палестинська автономія позитивно оцінила ухвалення резолюції та заявила про готовність брати участь у її втіленні. За словами дипломатів, саме її підтримка стала ключовою для того, щоб росія не наклала вето.

Документ викликав дискусії в Ізраїлі, адже містить положення про можливість створення палестинської держави в перспективі. У резолюції зазначено, що після завершення реформ Палестинської адміністрації та відбудови Гази "можуть нарешті виникнути умови для реального руху до палестинського самовизначення і державності".

Прем’єр Біньямін Нетаньягу, під тиском правих партнерів по коаліції, напередодні заявив, що Ізраїль і надалі заперечує проти створення палестинської держави та пообіцяв домогтися демілітаризації Гази "легким або ж складним шляхом".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН голосуватиме за резолюцію США, яка підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю та ХАМАС.

