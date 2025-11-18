$42.040.02
Радбез ООН ухвалив резолюцію США щодо мирного плану в Газі

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Рада Безпеки ООН 17 листопада схвалила резолюцію США, що підтримує план Дональда Трампа для завершення бойових дій у Газі та формування міжнародного контингенту. Росія та Китай утрималися, а ХАМАС відмовився роззброюватися.

Радбез ООН ухвалив резолюцію США щодо мирного плану в Газі

У понеділок, 17 листопада Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію Сполучених Штатів Америки, що підтримує запропонований президентом Дональдом Трампом план завершення бойових дій у Газі та формування міжнародного контингенту для стабілізації ситуації в цьому районі. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

За документ проголосувала більшість членів Радбезу, росія та Китай утрималися.

У документі йдеться, що країни-члени можуть долучатися до "Ради миру" під керівництвом Трампа - тимчасового органу, який має опікуватися відбудовою та економічним відновленням Гази.

Мешканці Гази заплатили $2000 за рейс до Південної Африки17.11.25, 18:53 • 2246 переглядiв

Крім того, резолюція дозволяє розгортання міжнародних сил стабілізації, які повинні забезпечити демілітаризацію анклаву, включно з вилученням озброєння та ліквідацією військових об’єктів.

У своїй заяві "Хамас" повторно наголосив, що не буде роззброюватися: "Резолюція нав'язує міжнародний механізм опіки над сектором Гази, який наш народ і його фракції відкидають".

Посол США в ООН Майк Волц назвав резолюцію "можливим шляхом до палестинського самовизначення".

Палестинська автономія позитивно оцінила ухвалення резолюції та заявила про готовність брати участь у її втіленні. За словами дипломатів, саме її підтримка стала ключовою для того, щоб росія не наклала вето.

Палестинське угруповання стверджує, що ізраїльські сили вбили місцевого лідера в Газі17.11.25, 17:36 • 2578 переглядiв

Документ викликав дискусії в Ізраїлі, адже містить положення про можливість створення палестинської держави в перспективі. У резолюції зазначено, що після завершення реформ Палестинської адміністрації та відбудови Гази "можуть нарешті виникнути умови для реального руху до палестинського самовизначення і державності".

Прем’єр Біньямін Нетаньягу, під тиском правих партнерів по коаліції, напередодні заявив, що Ізраїль і надалі заперечує проти створення палестинської держави та пообіцяв домогтися демілітаризації Гази "легким або ж складним шляхом".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН голосуватиме за резолюцію США, яка підтримує план Дональда Трампа щодо майбутнього Гази. Документ отримав підтримку кількох арабських країн, але викликав заперечення Ізраїлю та ХАМАС.

ПАР розслідує "очищення" Гази від палестинців17.11.25, 18:36 • 2314 переглядiв

Віта Зеленецька

