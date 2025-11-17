Мешканці Гази заплатили $2000 за рейс до Південної Африки

Мешканці Гази заявили, що витратили по 2000 доларів за місце на рейсі, який мав доставити їхні сім’ї до Південної Африки. Тур організувала група, яка пропонувала вихід зі спустошеного анклаву. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Двоє палестинців, опитаних Reuters, розповіли, що були серед 130 осіб, яким дозволили в’їзд до Південної Африки після того, як їх автобусами вивезли з Гази і вони вилетіли з ізраїльського аеропорту, прибувши до Йоганнесбурга через Найробі. Вони сказали, що витратили по 2000 доларів за "білет" на літак.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Південної Африки Рональд Ламола заявив: "Влада Південної Африки розслідує те, що він назвав підозрілими обставинами прибуття літака". Він додав, що уряд давно підтримує палестинські національні прагнення та звинувачує Ізраїль у геноциді у війні в Газі.