ПАР розслідує "очищення" Гази від палестинців

Південна Африка заявила про розслідування рейсу, який минулого тижня доставив палестинців до Йоганнесбурга, називаючи його частиною ширших спроб "очистити" Газу та Західний берег від мешканців. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Схоже, що це справді являє собою ширший порядок денний щодо виселення палестинців з Палестини в багато різних частин світу – сказав міністр закордонних справ Рональд Ламола журналістам у Йоганнесбурзі, не називаючи Ізраїль.

Чартерний літак із Найробі приземлився 13 листопада, 153 пасажирам дозволили в’їхати, хоча 23 з них продовжили маршрут далі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Це питання розслідується, і ми не хочемо, щоб до нас здійснювалися подальші рейси, оскільки це чіткий порядок денний, спрямований на вигнання палестинців з Гази та Західного берега – додав Ламола.

За даними ізраїльського посольства, майже 250 жителів Гази, які потребують медичної допомоги, а деякі мають подвійне громадянство, залишили територію 12 листопада. COGAT, урядове агентство Ізраїлю, заявило, що виїзд відбувся після отримання дозволу третьої країни, не уточнивши її назву.

Ізраїльський уряд ніколи не заявляв про примусове виселення, а мирний план президента США Дональда Трампа передбачає, що жителі Гази зможуть вільно залишати територію та повертатися за бажанням.

