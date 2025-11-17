ЮАР расследует «очистку» Газы от палестинцев

Южная Африка заявила о расследовании рейса, который на прошлой неделе доставил палестинцев в Йоханнесбург, называя его частью более широких попыток "очистить" Газу и Западный берег от жителей. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Похоже, что это действительно представляет собой более широкую повестку дня по выселению палестинцев из Палестины во многие разные части мира

– сказал министр иностранных дел Рональд Ламола журналистам в Йоханнесбурге, не называя Израиль.

Чартерный самолет из Найроби приземлился 13 ноября, 153 пассажирам разрешили въехать, хотя 23 из них продолжили маршрут дальше, сообщает Министерство внутренних дел.

Этот вопрос расследуется, и мы не хотим, чтобы к нам осуществлялись дальнейшие рейсы, поскольку это четкая повестка дня, направленная на изгнание палестинцев из Газы и Западного берега

– добавил Ламола.

По данным израильского посольства, почти 250 жителей Газы, нуждающихся в медицинской помощи, а некоторые имеют двойное гражданство, покинули территорию 12 ноября. COGAT, правительственное агентство Израиля, заявило, что выезд произошел после получения разрешения третьей страны, не уточнив ее название.

Израильское правительство никогда не заявляло о принудительном выселении, а мирный план президента США Дональда Трампа предусматривает, что жители Газы смогут свободно покидать территорию и возвращаться по желанию.

