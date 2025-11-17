Палестинське угруповання стверджує, що ізраїльські сили вбили місцевого лідера в Газі
Київ • УНН
Палестинські комітети опору (КНО), союзне угруповання ХАМАС, заявили про вбивство одного зі своїх місцевих озброєних лідерів, Васіма Абдель-Хаді, ізраїльськими таємними силами поблизу міста Дейр-ель-Балах. Ізраїльські військові у відповідь заявили, що знищили терориста, який перетнув жовту лінію та підклав підозрілі предмети.
За інформацією Палестинських комітетів опору (КНО), союзного угруповання ХАМАС, один з їхніх місцевих озброєних лідерів був вбитий ізраїлськими військовими силами, передає УНН із посиланням на Reuters та Jpost.
Деталі
У Палестинських комітетах опору (КНО), що є союзною частиною палестинської терористичної організації ХАМАС, заявили що один з їхніх місцевих лідерів був убитий, за словами терористичного угруповання, ізраїльськими таємними силами поблизу міста Дейр-ель-Балах (центр сектора Газа).
Васім Абдель-Хаді, командир збройного крила КНО, був убитий в результаті того, що в Палестинських комітетах опору назвали "боягузливою та підступною операцією з вбивства".
Довідка
Бойовики КНО якої приєдналися до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Пізніше, Абдель-Хаді відіграв певну роль у розвитку її збройного крила.
Доповнення
Ізраїльські військові заявили у відповідь на запит Reuters про коментар, що в одному з інцидентів Армія оборони Ізраїлю знищила терориста, який перетнув жовту лінію, увійшовши до району Гази, що знаходиться під контролем Ізраїлю, та підклав підозрілі предмети на землю поруч із військами, що діяли в цьому районі.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що радикальне палестинське угрупування ХАМАС буде роззброєне. Він також підтвердив протидію Ізраїлю щодо створення палестинської держави на захід від річки Йордан.
