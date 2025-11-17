Палестинське угруповання стверджує, що ізраїльські сили вбили місцевого лідера в Газі

За інформацією Палестинських комітетів опору (КНО), союзного угруповання ХАМАС, один з їхніх місцевих озброєних лідерів був вбитий ізраїлськими військовими силами, передає УНН із посиланням на Reuters та Jpost.

Деталі

У Палестинських комітетах опору (КНО), що є союзною частиною палестинської терористичної організації ХАМАС, заявили що один з їхніх місцевих лідерів був убитий, за словами терористичного угруповання, ізраїльськими таємними силами поблизу міста Дейр-ель-Балах (центр сектора Газа).

Васім Абдель-Хаді, командир збройного крила КНО, був убитий в результаті того, що в Палестинських комітетах опору назвали "боягузливою та підступною операцією з вбивства".

Довідка

Бойовики КНО якої приєдналися до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Пізніше, Абдель-Хаді відіграв певну роль у розвитку її збройного крила.

Доповнення

Ізраїльські військові заявили у відповідь на запит Reuters про коментар, що в одному з інцидентів Армія оборони Ізраїлю знищила терориста, який перетнув жовту лінію, увійшовши до району Гази, що знаходиться під контролем Ізраїлю, та підклав підозрілі предмети на землю поруч із військами, що діяли в цьому районі.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що радикальне палестинське угрупування ХАМАС буде роззброєне. Він також підтвердив протидію Ізраїлю щодо створення палестинської держави на захід від річки Йордан.

