Палестинская группировка утверждает, что израильские силы убили местного лидера в Газе

По информации Палестинских комитетов сопротивления (КНО), союзной группировки ХАМАС, один из их местных вооруженных лидеров был убит израильскими военными силами, передает УНН со ссылкой на Reuters и Jpost.

Детали

В Палестинских комитетах сопротивления (КНО), являющихся союзной частью палестинской террористической организации ХАМАС, заявили, что один из их местных лидеров был убит, по словам террористической группировки, израильскими тайными силами вблизи города Дейр-эль-Балах (центр сектора Газа).

Васим Абдель-Хади, командир вооруженного крыла КНО, был убит в результате того, что в Палестинских комитетах сопротивления назвали "трусливой и коварной операцией по убийству".

Справка

Боевики КНО присоединились к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Позже Абдель-Хади сыграл определенную роль в развитии ее вооруженного крыла.

Дополнение

Израильские военные заявили в ответ на запрос Reuters о комментарии, что в одном из инцидентов Армия обороны Израиля уничтожила террориста, который пересек желтую линию, войдя в район Газы, находящийся под контролем Израиля, и подложил подозрительные предметы на землю рядом с войсками, действовавшими в этом районе.

Напомним

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что радикальная палестинская группировка ХАМАС будет разоружена. Он также подтвердил противодействие Израиля созданию палестинского государства к западу от реки Иордан.

