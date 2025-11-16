Ізраїль обмежує гуманітарну допомогу Газі, порушуючи міжнародне право - The Guardian

Ізраїль у порушення міжнародного права продовжє запроваджувати обмеження на надходження допомоги до сектору Газа, де населення все ще відчуває критичну нестачу продуктів харчування та життєво важливих товарів з настанням зими. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.

Так, за словами заступниці генерального комісара Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) Наталі Буклі, весь світ, включаючи ЄС та США, повинен посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб забезпечити необмежений потік допомоги до Гази.

Вона підкреслила, що UNRWA має достатньо їжі, наметів та інших предметів першої необхідності для комплектації до 6000 вантажівок.

Оскільки наближається зима, а голод продовжує охоплювати населення, вкрай важливо, щоб вся ця допомога була негайно доставлена ​​до Гази. Наші запаси зможуть забезпечити їжею … все населення приблизно на три місяці. А воно стоїть зовні (в Йорданії та Єгипті - ред.) і не може прибути. І це стосується інших агентств ООН, оскільки обмеження та стримуючі заходи все ще діють