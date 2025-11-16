Ізраїль обмежує гуманітарну допомогу Газі, порушуючи міжнародне право - The Guardian
Київ • УНН
Ізраїль продовжує обмежувати надходження допомоги до Гази, що призводить до критичної нестачі продуктів та товарів, незважаючи на наближення зими. Заступниця генкомісара UNRWA Наталі Буклі закликає посилити тиск на Ізраїль для забезпечення необмеженого потоку допомоги.
Ізраїль у порушення міжнародного права продовжє запроваджувати обмеження на надходження допомоги до сектору Газа, де населення все ще відчуває критичну нестачу продуктів харчування та життєво важливих товарів з настанням зими. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.
Так, за словами заступниці генерального комісара Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) Наталі Буклі, весь світ, включаючи ЄС та США, повинен посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб забезпечити необмежений потік допомоги до Гази.
Вона підкреслила, що UNRWA має достатньо їжі, наметів та інших предметів першої необхідності для комплектації до 6000 вантажівок.
Оскільки наближається зима, а голод продовжує охоплювати населення, вкрай важливо, щоб вся ця допомога була негайно доставлена до Гази. Наші запаси зможуть забезпечити їжею … все населення приблизно на три місяці. А воно стоїть зовні (в Йорданії та Єгипті - ред.) і не може прибути. І це стосується інших агентств ООН, оскільки обмеження та стримуючі заходи все ще діють
Вона оцінила, що не білоьше половини з 500-600 вантажівок, необхідних щодня для доставки в анклав. Буклі стверджує, що Ізраїль як окупаційна держава "не дотримується міжнародного гуманітарного права та міжнародного права в галузі прав людини", посилаючись на четверту Женевську конвенцію, а також на нещодавній консультативний висновок Міжнародного суду ООН, в якому йдеться, що Ізраїль повинен забезпечити населенню окупованої палестинської території "найважливіші засоби щоденного використання".
За інформацією Reuters, у Газі дедалі виразніше проявляється повернення контролю ХАМАС, попри триваючі міжнародні переговори щодо повоєнного врегулювання. Жителі повідомляють про посилення впливу угруповання на економічні та адміністративні процеси, тоді як іноземні держави наполягають на його роззброєнні та відході від влади.
