Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian

Израиль в нарушение международного права продолжает вводить ограничения на поступление помощи в сектор Газа, где население все еще испытывает критическую нехватку продуктов питания и жизненно важных товаров с наступлением зимы. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Так, по словам заместителя генерального комиссара Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) Натали Букли, весь мир, включая ЕС и США, должен усилить давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить неограниченный поток помощи в Газу.

Она подчеркнула, что UNRWA имеет достаточно еды, палаток и других предметов первой необходимости для комплектации до 6000 грузовиков.

Поскольку приближается зима, а голод продолжает охватывать население, крайне важно, чтобы вся эта помощь была немедленно доставлена в Газу. Наши запасы смогут обеспечить едой … все население примерно на три месяца. А оно стоит снаружи (в Иордании и Египте - ред.) и не может прибыть. И это касается других агентств ООН, поскольку ограничения и сдерживающие меры все еще действуют