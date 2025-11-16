Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian

$42.060.00
15 ноября, 17:21 • 11822 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 25417 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 35233 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 33959 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 47932 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 43004 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 37251 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28923 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19236 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 73553 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
рф провалила установленный путиным срок захвата Покровска и Купянска - Зеленский15 ноября, 17:42 • 4506 просмотра
Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"Photo15 ноября, 17:58 • 13481 просмотра
От 1,5 до 3,5 очереди: в воскресенье графики отключений будут действовать для большинства областей Украины15 ноября, 18:10 • 3044 просмотра
В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: в ТЦК заявляют, что мужчина был в розыске15 ноября, 18:31 • 10073 просмотра
Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии15 ноября, 18:49 • 2642 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 73553 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 67021 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 45907 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 70649 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 297993 просмотра
Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Израиль продолжает ограничивать поступление помощи в Газу, что приводит к критической нехватке продуктов и товаров, несмотря на приближение зимы. Заместитель генкомиссара UNRWA Натали Букли призывает усилить давление на Израиль для обеспечения неограниченного потока помощи.

Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian

Израиль в нарушение международного права продолжает вводить ограничения на поступление помощи в сектор Газа, где население все еще испытывает критическую нехватку продуктов питания и жизненно важных товаров с наступлением зимы. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Так, по словам заместителя генерального комиссара Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) Натали Букли, весь мир, включая ЕС и США, должен усилить давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить неограниченный поток помощи в Газу.

Она подчеркнула, что UNRWA имеет достаточно еды, палаток и других предметов первой необходимости для комплектации до 6000 грузовиков.

Поскольку приближается зима, а голод продолжает охватывать население, крайне важно, чтобы вся эта помощь была немедленно доставлена в Газу. Наши запасы смогут обеспечить едой … все население примерно на три месяца. А оно стоит снаружи (в Иордании и Египте - ред.) и не может прибыть. И это касается других агентств ООН, поскольку ограничения и сдерживающие меры все еще действуют

- рассказала Букли.

Она оценила, что не более половины из 500-600 грузовиков, необходимых ежедневно для доставки в анклав. Букли утверждает, что Израиль как оккупирующая держава "не соблюдает международное гуманитарное право и международное право в области прав человека", ссылаясь на четвертую Женевскую конвенцию, а также на недавнее консультативное заключение Международного суда ООН, в котором говорится, что Израиль должен обеспечить населению оккупированной палестинской территории "важнейшие средства ежедневного использования".

Напомним

По информации Reuters, в Газе все отчетливее проявляется возвращение контроля ХАМАС, несмотря на продолжающиеся международные переговоры по послевоенному урегулированию. Жители сообщают об усилении влияния группировки на экономические и административные процессы, тогда как иностранные государства настаивают на ее разоружении и отходе от власти.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня20.10.25, 00:37 • 4936 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Израиль
Иордания
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа