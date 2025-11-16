Израиль ограничивает гуманитарную помощь Газе, нарушая международное право - The Guardian
Израиль продолжает ограничивать поступление помощи в Газу, что приводит к критической нехватке продуктов и товаров, несмотря на приближение зимы. Заместитель генкомиссара UNRWA Натали Букли призывает усилить давление на Израиль для обеспечения неограниченного потока помощи.
Израиль в нарушение международного права продолжает вводить ограничения на поступление помощи в сектор Газа, где население все еще испытывает критическую нехватку продуктов питания и жизненно важных товаров с наступлением зимы. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.
Так, по словам заместителя генерального комиссара Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) Натали Букли, весь мир, включая ЕС и США, должен усилить давление на правительство Израиля, чтобы обеспечить неограниченный поток помощи в Газу.
Она подчеркнула, что UNRWA имеет достаточно еды, палаток и других предметов первой необходимости для комплектации до 6000 грузовиков.
Поскольку приближается зима, а голод продолжает охватывать население, крайне важно, чтобы вся эта помощь была немедленно доставлена в Газу. Наши запасы смогут обеспечить едой … все население примерно на три месяца. А оно стоит снаружи (в Иордании и Египте - ред.) и не может прибыть. И это касается других агентств ООН, поскольку ограничения и сдерживающие меры все еще действуют
Она оценила, что не более половины из 500-600 грузовиков, необходимых ежедневно для доставки в анклав. Букли утверждает, что Израиль как оккупирующая держава "не соблюдает международное гуманитарное право и международное право в области прав человека", ссылаясь на четвертую Женевскую конвенцию, а также на недавнее консультативное заключение Международного суда ООН, в котором говорится, что Израиль должен обеспечить населению оккупированной палестинской территории "важнейшие средства ежедневного использования".
По информации Reuters, в Газе все отчетливее проявляется возвращение контроля ХАМАС, несмотря на продолжающиеся международные переговоры по послевоенному урегулированию. Жители сообщают об усилении влияния группировки на экономические и административные процессы, тогда как иностранные государства настаивают на ее разоружении и отходе от власти.
