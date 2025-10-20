Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня

Израиль временно приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа из-за нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.

Подробности

Перемирие подверглось серьезному испытанию после того, как боевики ХАМАС убили двух израильских солдат. В ответ Израиль нанес серию ударов по позициям группировки на юге анклава.

Представитель израильских властей подтвердил, что доставка помощи приостановлена "до дальнейшего уведомления", однако возобновление запланировано на понедельник, 20 октября.

По данным палестинских медиков, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 36 человек, среди которых есть дети. Израильская армия заявила, что ударила по "десяткам целей ХАМАС" после обстрела своих военных в районе Рафаха.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

10 октября Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа.

Соединенные Штаты направили около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Команда также будет способствовать поставкам гуманитарной помощи, логистике и безопасности.

13 октября Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивал на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

Напомним

В воскресенье, 19 октября боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах, что спровоцировало авиаудары Армии обороны Израиля. США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Войска Израиля в ответ нанесли авиаудары по центральной части сектора Газы в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.

