18:24 • 34450 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
16:40 • 22675 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 55698 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 35636 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 36982 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 38770 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 45493 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54323 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47761 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46619 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Израиль временно приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после убийства боевиками ХАМАС двух израильских солдат. В ответ Израиль нанес удары, приведшие к гибели по меньшей мере 36 человек.

Израиль приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после нарушения режима прекращения огня

Израиль временно приостановил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа из-за нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает Associated Press (АР), передает УНН.

Подробности

Перемирие подверглось серьезному испытанию после того, как боевики ХАМАС убили двух израильских солдат. В ответ Израиль нанес серию ударов по позициям группировки на юге анклава.

Представитель израильских властей подтвердил, что доставка помощи приостановлена "до дальнейшего уведомления", однако возобновление запланировано на понедельник, 20 октября.

По данным палестинских медиков, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 36 человек, среди которых есть дети. Израильская армия заявила, что ударила по "десяткам целей ХАМАС" после обстрела своих военных в районе Рафаха.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

10 октября Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа.

Соединенные Штаты направили около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Команда также будет способствовать поставкам гуманитарной помощи, логистике и безопасности.

13 октября Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивал на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

Напомним

В воскресенье, 19 октября боевики в секторе Газа начали атаку на израильские войска в районе Рафах, что спровоцировало авиаудары Армии обороны Израиля. США предупредили о возможном нарушении перемирия со стороны ХАМАС.

Войска Израиля в ответ нанесли авиаудары по центральной части сектора Газы в ответ на атаки палестинских группировок вблизи Рафаха. Премьер Нетаньяху призвал ЦАХАЛ к решительным действиям против террористических целей.

"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года19.10.25, 04:49

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
благотворительность
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа