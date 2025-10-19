$41.640.00
18 октября, 21:14
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах в ноябре 2026 года. Он также рассматривает возможность переноса выборов на июнь 2026 года для заключения соглашений с Индонезией и Саудовской Аравией.

"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в ноябре 2026 года. Об этом информирует издание The Economic Times со ссылкой на Channel 14, передает УНН.

Подробности

На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил "да".

На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также кратко ответил: "Да, я выиграю".

Справка

Нетаньяху, лидер партии "Ликуд", является одним из самых долго работающих премьеров Израиля. Его политическая карьера подверглась серьезным испытаниям из-за коррупционных обвинений, однако последние события, в частности соглашение о прекращении огня в Газе, могут укрепить его позиции перед выборами.

Согласно сообщениям, Нетаньяху также рассматривает возможность переноса всеобщих выборов на июнь 2026 года вместо запланированной даты 3 ноября. Это может быть связано со стремлением достичь новых соглашений о нормализации отношений с Индонезией и Саудовской Аравией до выборов.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения с ХАМАС, но при условиях Дональда Трампа. ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе "начнется настоящий ад".

ХАМАС планирует нападения на мирных жителей в Газе - Госдеп США19.10.25, 01:10 • 1424 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Индонезия
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа