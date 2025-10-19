"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах в ноябре 2026 года. Он также рассматривает возможность переноса выборов на июнь 2026 года для заключения соглашений с Индонезией и Саудовской Аравией.