"Я выиграю": Нетаньяху подтвердил участие в выборах 2026 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах в ноябре 2026 года. Он также рассматривает возможность переноса выборов на июнь 2026 года для заключения соглашений с Индонезией и Саудовской Аравией.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о намерении баллотироваться на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в ноябре 2026 года. Об этом информирует издание The Economic Times со ссылкой на Channel 14, передает УНН.
На вопрос журналиста, планирует ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборах, запланированных на октябрь 2026 года, он ответил "да".
На вопрос, уверен ли он в победе, Нетаньяху также кратко ответил: "Да, я выиграю".
Нетаньяху, лидер партии "Ликуд", является одним из самых долго работающих премьеров Израиля. Его политическая карьера подверглась серьезным испытаниям из-за коррупционных обвинений, однако последние события, в частности соглашение о прекращении огня в Газе, могут укрепить его позиции перед выборами.
Согласно сообщениям, Нетаньяху также рассматривает возможность переноса всеобщих выборов на июнь 2026 года вместо запланированной даты 3 ноября. Это может быть связано со стремлением достичь новых соглашений о нормализации отношений с Индонезией и Саудовской Аравией до выборов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения с ХАМАС, но при условиях Дональда Трампа. ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе "начнется настоящий ад".
