21:14 • 4880 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
20:45 • 12381 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 21164 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59 • 35462 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 28051 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 44985 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 67413 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 46366 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 48635 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 36631 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
ХАМАС планирует нападения на мирных жителей в Газе - Госдеп США

Киев • УНН

 • 56 просмотра

Соединенные Штаты сообщили странам-гарантам мирного соглашения по Газе о разведывательных данных относительно подготовки ХАМАС новой атаки против гражданского населения. Это будет расценено как серьезное нарушение договоренностей, что поставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый международным посредничеством.

ХАМАС планирует нападения на мирных жителей в Газе - Госдеп США

Соединенные Штаты Америки сообщили странам-гарантам мирного соглашения по Газе о достоверных разведывательных данных, свидетельствующих о подготовке ХАМАС новой атаки против гражданского населения. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.

Детали

В официальном заявлении Госдепартамента США отмечено, что такое нападение будет расценено как серьезное нарушение договоренностей мирного процесса.

В документе подчеркивается, что запланированная атака "поставит под угрозу значительный прогресс, достигнутый благодаря международному посредничеству".

Страны-гаранты требуют от ХАМАС соблюдения обязательств по условиям перемирия.

В случае, если ХАМАС совершит эту атаку, будут приняты меры для защиты жителей Газы и сохранения целостности режима прекращения огня"

- говорится в заявлении.

США и другие гаранты подтвердили свою решительную приверженность защите гражданского населения, поддержанию стабильности на местах и продвижению мира и благополучия жителей Газы и всего региона.

Мирное соглашение Израиля и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первый этап мирного плана в ночь на 9 октября. Освобождение всех израильских заложников из плена ХАМАС произойдет в ближайшее время, после чего Израиль отведет войска к согласованной границе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп заявил, что Сектор Газа будет полностью перестроен после войны Израиля и ХАМАС. Все страны Ближнего Востока объединились для этой цели, а финальное соглашение будет подписано в Египте.

10 октября Кабинет министров Израиля одобрил план соглашения по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, при посредничестве Трампа.

Соединенные Штаты направили около 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Команда также будет способствовать поставкам гуманитарной помощи, логистике и безопасности.

13 октября Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивал на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

Напомним

15 октября в нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Инцидент, произошедший после вывода израильских войск, вероятно, завершился публичной казнью восьми человек.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожал возобновить боевые действия, если ХАМАС не передаст все тела погибших заложников. ХАМАС заявлял, что не может извлечь больше тел без специального оборудования, но американские советники утверждали, что ХАМАС намерен выполнить соглашение.

16 октября Президент США Трамп заявил, что США и Израиль вмешаются, если ХАМАС продолжит убивать людей в Газе. Это не было частью соглашения, и у них не будет другого выбора, кроме как вмешаться.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Столкновения
Израиль
благотворительность
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа