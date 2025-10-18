$41.640.00
Эксклюзив
18 октября, 10:58
В Виннице водитель наехал на полицейского
18 октября, 09:59
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
18 октября, 08:50
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс и спецпосланник Стив Виткофф на следующей неделе посетят Израиль, чтобы обсудить выполнение соглашений о прекращении огня в Газе. Виткофф также обсудит возвращение останков заложников, в то время как Израиль обвиняет ХАМАС в использовании их в качестве козырей.

Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле

На следующей неделе вице-президент США Дж. Д. Вэнс планирует посетить Израиль. В регион также должен прибыть Стив Уиткофф, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке. Тема встреч - выполнение соглашений о прекращении огня в Газе.

Передает УНН со ссылкой на Ynet.

Подробности

Свой первый визит в Израиль с момента вступления в должность планирует вице-президент США Дж. Д. Вэнс, который планировал посетить Израиль в мае 2025 года, после своей поездки в Рим на инаугурацию Папы Льва XIV. Как известно, эти усилия провалились.

Предстоящий визит Вэнса происходит на фоне возобновления политической дискуссии относительно действий Израиля и представителей Газы.

По официальной информации, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также вернется на Ближний Восток. Представитель президента США должен, как указано, "обсудить следующий этап соглашения по Газе и возвращение останков заложников".

Сложности с возвращением тел заложников

Израильские чиновники заявили, что ХАМАС знает местонахождение по меньшей мере еще десяти тел, но намеренно использует их как козыри для размена.

ХАМАС мог бы сделать больше, чтобы вернуть тела

- сообщил высокопоставленный источник в Иерусалиме.

В то же время указано, что Израиль уже предоставил посредникам координаты для помощи в поисках.

Напомним

Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает возобновить боевые действия, если ХАМАС не передаст все тела погибших заложников. ХАМАС заявляет, что не может извлечь больше тел без специального оборудования, но американские советники утверждают, что ХАМАС намерен выполнить соглашение.

ХАМАС удерживает Иорданский полевой госпиталь в Газе - контроль восстановлен после перестрелки. Израиль и местные жители считают больницу давним оплотом исламистов, используя ее как оперативную базу с туннелем.

Игорь Тележников

