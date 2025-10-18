Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс и спецпосланник Стив Виткофф на следующей неделе посетят Израиль, чтобы обсудить выполнение соглашений о прекращении огня в Газе. Виткофф также обсудит возвращение останков заложников, в то время как Израиль обвиняет ХАМАС в использовании их в качестве козырей.