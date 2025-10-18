Обсуждение мирного плана по Газе: Вэнс и Виткофф на следующей неделе встретятся в Израиле
Киев • УНН
Вице-президент США Дж. Д. Вэнс и спецпосланник Стив Виткофф на следующей неделе посетят Израиль, чтобы обсудить выполнение соглашений о прекращении огня в Газе. Виткофф также обсудит возвращение останков заложников, в то время как Израиль обвиняет ХАМАС в использовании их в качестве козырей.
На следующей неделе вице-президент США Дж. Д. Вэнс планирует посетить Израиль. В регион также должен прибыть Стив Уиткофф, спецпосланник президента США на Ближнем Востоке. Тема встреч - выполнение соглашений о прекращении огня в Газе.
Передает УНН со ссылкой на Ynet.
Подробности
Свой первый визит в Израиль с момента вступления в должность планирует вице-президент США Дж. Д. Вэнс, который планировал посетить Израиль в мае 2025 года, после своей поездки в Рим на инаугурацию Папы Льва XIV. Как известно, эти усилия провалились.
Предстоящий визит Вэнса происходит на фоне возобновления политической дискуссии относительно действий Израиля и представителей Газы.
По официальной информации, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф также вернется на Ближний Восток. Представитель президента США должен, как указано, "обсудить следующий этап соглашения по Газе и возвращение останков заложников".
Сложности с возвращением тел заложников
Израильские чиновники заявили, что ХАМАС знает местонахождение по меньшей мере еще десяти тел, но намеренно использует их как козыри для размена.
ХАМАС мог бы сделать больше, чтобы вернуть тела
В то же время указано, что Израиль уже предоставил посредникам координаты для помощи в поисках.
Напомним
Министр обороны Израиля Исраэль Кац угрожает возобновить боевые действия, если ХАМАС не передаст все тела погибших заложников. ХАМАС заявляет, что не может извлечь больше тел без специального оборудования, но американские советники утверждают, что ХАМАС намерен выполнить соглашение.
ХАМАС удерживает Иорданский полевой госпиталь в Газе - контроль восстановлен после перестрелки. Израиль и местные жители считают больницу давним оплотом исламистов, используя ее как оперативную базу с туннелем.