Обговорення мирного плану щодо Гази: Венс та Віткофф наступного тижня зустрінуться в Ізраїлі
Київ • УНН
Віце-президент США Дж. Д. Венс та спецпосланець Стів Віткофф наступного тижня відвідають Ізраїль, щоб обговорити виконання угод про припинення вогню в Газі. Віткофф також обговорить повернення останків заручників, тоді як Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні їх як козирів.
Наступного тижня віце-президент США Дж. Д. Венс планує відвідати Ізраїль. До регіону також має прибути Стів Віткофф, спецпосланник президента США на Близькому Сході. Тема зустрічей - виконання угод про припинення вогню в Газі.
Передає УНН із посиланням на Ynet.
Деталі
Свій перший візит до Ізраїлю з моменту вступу на посаду планує віце-президент США Дж. Д. Венс, який планував відвідати Ізраїль у травні 2025 року, після своєї поїздки до Риму на інавгурацію Папи Лева XIV. Як відомо ці зусилля провалилися.
Майбутній візит Венса відбувається на тлі поновлення політичної дискусїі щодо дій Ізраїлю та представників Гази.
За офіційною інформацією, спецпосланець Трампа Стів Віткофф також повернеться на Ближній Схід. Представник президента США має, як зазначено, "обговорити наступний етап угоди щодо Гази та повернення останків заручників".
Складнощі з поверненням тіл заручників
Ізраїльські чиновники заявили, що ХАМАС знає місцезнаходження щонайменше ще десяти тіл, але навмисно використовує їх як козирі для розміну.
ХАМАС міг би зробити більше, щоб повернути тіла
Водночас вказано, що Ізраїль вже надав посередникам координати для допомоги в пошуках.
Нагадаємо
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац погрожує відновити бойові дії, якщо ХАМАС не передасть усі тіла загиблих заручників. ХАМАС заявляє, що не може вилучити більше тіл без спеціального обладнання, але американські радники стверджують, що ХАМАС має намір виконати угоду.
