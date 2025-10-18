Обговорення мирного плану щодо Гази: Венс та Віткофф наступного тижня зустрінуться в Ізраїлі

Віце-президент США Дж. Д. Венс та спецпосланець Стів Віткофф наступного тижня відвідають Ізраїль, щоб обговорити виконання угод про припинення вогню в Газі. Віткофф також обговорить повернення останків заручників, тоді як Ізраїль звинувачує ХАМАС у використанні їх як козирів.