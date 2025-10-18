ХАМАС відновив контроль над лікарнею в Газі, яку Ізраїль пов'язував з виробництвом ракет

Бойовики ХАМАС знову встановили контроль над лікарнею, яку Ізраїль колись пов’язував із виробництвом ракет. Про це інформує видання The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Минулого тижня озброєні бойовики ХАМАС після перестрілки з конкуруючим палестинським угрупованням захопили комплекс Йорданського польового шпиталю в Газі. Так вони відновили контроль над територією, яку місцеві жителі та ізраїльські військові вважають давнім оплотом ісламістів.

ХАМАС, яку США визнають терористичною організацією, наказав усім іншим палестинцям залишити лікарню під загрозою зброї та взяв під контроль установу й прилеглі райони - пише The Wall Street Journal.

Про це розповів Мохаммад Догмош, представник впливового місцевого клану. За його словами, бойовики "повністю захопили контроль і відновили свої позиції".

Родина Догмошів та ізраїльські військові стверджують, що ХАМАС використовував приміщення лікарні як оперативну базу, а поруч - тунель, який з’єднує шпиталь із підземними спорудами - йдеться у дописі видання.

Зазначається, що під час наступу ізраїльської армії бойовики покинули територію, але, щойно почало діяти перемир’я.

Йорданія заперечила будь-які зв’язки шпиталю з ХАМАС і заявила, що не знала про наявність тунелів. Ізраїльські військові підтвердили, що Йорданія не була поінформована про цю діяльність.

Лікарні у Газі неодноразово ставали центрами бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС із початку війни 7 жовтня 2023 року. Ізраїль звинувачує бойовиків у використанні медичних закладів як укриттів та командних пунктів, а також у прикритті цивільними, щоб уникати ударів. Армія неодноразово показувала журналістам тунелі під лікарнями, зокрема під Аль-Шифа та Європейською лікарнею в Хан-Юнісі - повідомляє видання.

ХАМАС ці звинувачення категорично заперечує.

Представник уряду Гази, контрольованого ХАМАС, заявив, що їхні сили очищали шпиталь від злочинних угруповань, які захопили та пограбували його після евакуації персоналу. За його словами, частина сил залишилася лише для охорони майна й згодом передасть контроль попереднім власникам. Він наполягав, що лікарня була суто медичним закладом і не мала стосунку до ХАМАС.

У Газі діє багато великих родинних кланів, серед яких є й озброєні групи, іноді залучені до злочинів. Частина з них пов’язана з політичними силами, які виступають проти ХАМАС, і мають давні конфлікти з ним. Деякі з цих угруповань, за даними, отримують підтримку Ізраїлю як противагу ісламістам.

За даними видання, на початку жовтня ізраїльська армія показала журналістам підземний тунель біля шпиталю, який, за їхніми словами, використовувався для виготовлення ракет. Військові оприлюднили кадри з дронів, на яких видно кімнати, обладнання та ракетні корпуси.

Через небезпеку журналістів не допустили всередину, а сам тунель ізраїльтяни залили бетоном 9 жовтня, напередодні виведення військ.

Станом на зараз Йорданський шпиталь знову перебуває під контролем ХАМАС.

