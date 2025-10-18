$41.640.12
00:34 • 11006 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 24726 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 21716 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 27094 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 22670 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 20055 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 19276 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17155 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19472 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20809 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в Украине
ХАМАС восстановил контроль над больницей в Газе, которую Израиль связывал с производством ракет

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Боевики ХАМАС захватили Иорданский полевой госпиталь в Газе после перестрелки, восстановив контроль над территорией. Израиль и местные жители считают больницу давним оплотом исламистов, используя ее как оперативную базу с туннелем.

ХАМАС восстановил контроль над больницей в Газе, которую Израиль связывал с производством ракет

Боевики ХАМАС вновь установили контроль над больницей, которую Израиль когда-то связывал с производством ракет. Об этом информирует издание The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе вооруженные боевики ХАМАС после перестрелки с конкурирующей палестинской группировкой захватили комплекс Иорданского полевого госпиталя в Газе. Так они восстановили контроль над территорией, которую местные жители и израильские военные считают давним оплотом исламистов.

ХАМАС, которую США признают террористической организацией, приказал всем остальным палестинцам покинуть больницу под угрозой оружия и взял под контроль учреждение и прилегающие районы

- пишет The Wall Street Journal.

Об этом рассказал Мохаммад Догмош, представитель влиятельного местного клана. По его словам, боевики "полностью захватили контроль и восстановили свои позиции".

Семья Догмошей и израильские военные утверждают, что ХАМАС использовал помещения больницы как оперативную базу, а рядом - туннель, соединяющий госпиталь с подземными сооружениями

- говорится в сообщении издания.

Отмечается, что во время наступления израильской армии боевики покинули территорию, но, как только начало действовать перемирие.

Иордания отрицала какие-либо связи госпиталя с ХАМАС и заявила, что не знала о наличии туннелей. Израильские военные подтвердили, что Иордания не была проинформирована об этой деятельности.

Больницы в Газе неоднократно становились центрами боевых действий между Израилем и ХАМАС с начала войны 7 октября 2023 года. Израиль обвиняет боевиков в использовании медицинских учреждений как укрытий и командных пунктов, а также в прикрытии гражданскими, чтобы избегать ударов. Армия неоднократно показывала журналистам туннели под больницами, в частности под Аль-Шифа и Европейской больницей в Хан-Юнисе

- сообщает издание.

ХАМАС эти обвинения категорически отрицает.

Представитель правительства Газы, контролируемого ХАМАС, заявил, что их силы очищали госпиталь от преступных группировок, которые захватили и ограбили его после эвакуации персонала. По его словам, часть сил осталась лишь для охраны имущества и впоследствии передаст контроль предыдущим владельцам. Он настаивал, что больница была сугубо медицинским учреждением и не имела отношения к ХАМАС.

В Газе действует много крупных семейных кланов, среди которых есть и вооруженные группы, иногда вовлеченные в преступления. Часть из них связана с политическими силами, которые выступают против ХАМАС, и имеют давние конфликты с ним. Некоторые из этих группировок, по данным, получают поддержку Израиля как противовес исламистам.

По данным издания, в начале октября израильская армия показала журналистам подземный туннель возле госпиталя, который, по их словам, использовался для изготовления ракет. Военные обнародовали кадры с дронов, на которых видны комнаты, оборудование и ракетные корпуса.

Из-за опасности журналистов не допустили внутрь, а сам туннель израильтяне залили бетоном 9 октября, накануне вывода войск.

По состоянию на сейчас Иорданский госпиталь снова находится под контролем ХАМАС.

Вита Зеленецкая

